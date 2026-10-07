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Český vítěz Zlaté přilby: Rád dělám na dráze show. Plánuje dobýt i světový titul

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  9:39
Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.

Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích. | foto: ČTK

Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.
Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.
Plochodrážník Jan Kvěch (vlevo) během Zlaté přilby v Pardubicích
Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.
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Když na tiskovce po Zlaté přilbě Jan Kvěch dostal otázku, co mu po vítězství v letošním 78. ročníku přichystají doma v jižních Čechách, rozepnul si závodní vestu a coby patriot hrdě namířil prst na prostřední část oranžové kombinézy - tak jako prve na pódiu v centru svítkovského oválu.

„Mám erb městyse Čestice na sobě. Ještě jsem se nedostal k telefonu, ale budu hádám tak týden odepisovat... Co bude u nás, to nevím. Doufám, že mě přivítají hezky,“ usmál se brzy 25letý plošinář.

Pouť za klenotem z ryzího stříbra zahájil vlastně již v pátek při výborně obsazeném závodě mistrovství Evropy. V něm bral nepopulární čtvrté místo. „Mrzelo mě, že jsem se v šampionátu neudržel. Ale o to víc jsem si chtěl v neděli spravit náladu,“ přiblížil Kvěch.

K vítězství na Přilbě se propracoval od vylučovacích jízd. Dohromady tedy absolvoval desítku dílčích závodů, což u favoritů dlouhého klání rozhodně nebývá zvykem; navíc pokaždé sedlal ten samý stroj. Únava? Té se nebál, natrénováno má poctivě.

Na hattrick nedošlo. Kvěcha ve finále Tomíčkova memoriálu porazil Lebeděvs

„Rozhodli jsme se, že budu závodit od úvodu, protože dráha se v průběhu Přilby mění. Nechtěli jsme do toho pak skákat,“ vysvětlil. „I když jsem třeba měl jistý postup dál, nastoupil jsem i do třetí jízdy, abychom něco vyzkoušeli. Vůbec mi to nevadilo. Já rád dělám show, zvlášť před pardubickým publikem, když se takhle daří. Maximálně jsem si to užíval,“ líčil Kvěch, který první skupinu suverénně ovládl a dvě „pětky“ za výhry nakonec sebral i ve čtvrtfinále.

„V něm mě začali porážet, znejistěl jsem,“ vracel se Kvěch ke druhé jízdě, v níž ho předstihli Francouz Bellego a Lotyš Lebeděvs. „Věděl jsem, že bude spousta práce dostat se vůbec do finále, abych o trofej mohl zabojovat,“ doplnil.

A byla — ze semifinále do finále proklouzl s osmi body za Australanem Doylem a Lebeděvsem z posledního postupového „fleku“.

Lotyše posléze naháněl i ve finále, které se kvůli pádům (jednou skončil v nafukovacím mantinelu i Kvěch) dvakrát opakovalo. S ohledem na to, že startoval z nevýhodné páté zelené pozice, mu dvě kola navrch výrazně pomohla.

„Kdyby se jelo na čtyři jako předtím, možná bych neměl šanci ho předhonit. Zrychlil jsem po venku, kde byl materiál, a cítil, že motorka funguje dobře. Andžejse jsem si načítal a povedlo se,“ radoval se.

Kvěch ukončil dlouhé čekání. Zlatou přilbu ovládl jako první Čech po devíti letech

Jakmile profrčel cílem na první příčce a povolilo závodní soustředění, konečně vnímal, co se na rozjásaném stadionu děje.

„Atmosféra byla super. Jak lidi šíleli, to bylo něco neskutečného, moc jim děkuju,“ řekl. „Vyhrát Zlatou přilbu doma je úžasné, jeden ze splněných snů. Jason Doyle (trojnásobný vítěz) mi kdysi říkal, že si toho cení jako titulu mistra světa. Tak ten bych chtěl taky,“ naznačil Kvěch svoje další kariérní plány.

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