Proti komu 31. května od 18.00 pod vysokými pecemi nastoupí, pořadatelé zatím neprozradili. „Půjde ale o profesionální tým, o jeden z českých reprezentačních párů,“ upozornil Štěpán Sedláček z týmu organizátorů.

„Mám rád výzvy a tohle je jedna z nich, i když pro mě hodně netypická,“ usmál se Jan Koller. „Výškou bych tam mohl zapadnout, ale uvidíme, jak uměním. Na písku mám rád plážový fotbal, takže povrch znám. Snad mi to pomůže.“

Po sobotní exhibici pořadatelé připravili volně přístupný turnaj pro veřejnost, do kterého se může přihlásit každý do naplnění kapacity. Koller nevyloučil, že by se zapojil i do něj.

Nejvýznamnějším beachvolejbalovým turnajem v Česku J&T Banka Ostrava Beach Pro se v Dolních Vítkovicích uskuteční od 28. května do 1. června.