Baseballový kouč Gregor chtěl změnu, od áčka přejde k třebíčské mládeži

Evropská premiéra MLB? Londýn sledoval obří show Gregor vzpomíná Během deseti let, po které se profesionálně věnuje trénování baseballu, kouč Nuclears Třebíč Jan Gregor zhlédl už nepočítaně zápasů nejprestižnější soutěže světa: MLB (Major League Baseball). „Pokaždé, když se dostanu do Ameriky, se snažím navštívit nějaký zápas. Takže už jsem jich viděl opravdu hodně,“ líčí Gregor. „Ale není zápas jako zápas. Vždy si vybírám kluby, na které se chci podívat. A také na stadiony, protože ne každý stadion je pěkný.“ K jeho favoritům prý patří dva tradiční celky: New York Yankees a Chicago Cubs. „I když Yankees, poté co se přesunuli ze starého stadionu na nový, už mě tolik nezajímají,“ tvrdí. „Naopak Chicago nebo třeba San Francisco mají tradiční stánky, které jsou nádherné svojí architekturou. Na jejich zápasy se rád podívám kdykoliv.“ Právě domácí prostředí klubů je přitom pro Gregora důležitým prvkem. „Když zjistíte, že je stadion krásný a je v centru města, tak vás všechno baví víc, než když jedete na nějaký okraj průmyslové zóny,“ vysvětluje. „Tam je pak vše jinak.“ Letos v létě však Gregor nemusel za MLB do Ameriky. Prestižní soutěž totiž v rámci London Series mohl na konci června sledovat v Londýně. „Byl to velký svátek pro evropský baseball, protože poprvé v historii se Major League Baseball hrála v Evropě,“ zmiňuje dvojzápas mezi tradičními divizními rivaly New York Yankees a Boston Red Sox. „Byla to neskutečná americká show, na které vystoupila i královská rodina a známá kapela Imagine Dragons,“ vzpomíná. Více než doprovodný program však diváky nadchl samotný duel. „Byl dlouhý tři a půl hodiny. A bylo to zajímavé i tím, že padlo strašně moc bodů,“ komentuje vítězství Yankees 17:14. „Neskutečný zápas, ve kterém bylo šest homerunů.“ Na obou týmech bylo vidět, že střetnutí pojaly svátečně. „Hned první směna skončila 6:6 na body. Hráči ji vzali exhibičně, chtěli Evropě ukázat, co je velký baseball,“ všiml si Gregor. Přesto, že vstupenky nebyly levnou záležitostí (nejlevnější stály 30 liber, nejdražší 220), oba duely byly vyprodané. „Na obou zápasech bylo téměř 60 tisíc lidí. To je docela dost i na americké poměry,“ říká Gregor. „Kdyby to bylo v Americe, je to jedna z největších návštěv na baseball od roku 1930, kdy se hrálo exhibiční utkání v Los Angeles,“ popisuje. „Jelikož ale v Londýně momentálně bydlí tři sta tisíc Američanů, vůbec nepotřebovali, aby na zápas šli Evropané,“ dodal s úsměvem. Trojici hráčů z Třebíče se na kempu pro skauty dařilo Do Londýna však Gregor necestoval jen jako fanoušek. Naopak. „V rámci doprovodného programu se zde hrál turnaj, na kterém se představilo devadesát nejlepších hráčů z Evropy, Austrálie a Afriky. Já jsem koučoval jeden z týmů a měl jsem tu čest, že jsem všechny zápasy vyhrál,“ těší ho. „Nešlo ale o výsledky, byla to akce pro americké skauty, aby je hráči zaujali,“ doplnil. „Kempu se zúčastnili tři hráči z Třebíče: Lukáš Smejkal, Lukáš Hlouch a Marek Krejčiřík. A všem se dařilo výborně,“ těší ho. „Měli jsme ale nevýhodu, pro skauty nebyli tak zajímaví. Ani jeden nemá po maturitě, a oni čekají, až budou mít po škole,“ dodal kouč.