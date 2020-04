Bláznivý triatlon z pohodlí domu. Vnoučata o něm uslyší, hlásí Frodeno

3,86 km v krátkém bazénu s protiproudem, 180 km na kole umístěném na válcích a maraton o délce 42,2 km na běhacím pásu.



Frodeno využil podmínek svého domu ve španělské Gironě k jedinečnému triatlonovému představení. „Začalo to jako nápad udělat něco, co by za jakýchkoli jiných okolností bylo naprosto sílené, a stal se z toho jeden z nejvíce emotivních dnů, které jsem během své sportovní kariéry zažil,“ prozradil 38letý německý reprezentant na instagramu.

Snažení živě přenášel na sociálních sítích a kilometry si krátil povídáním se slavnými krajany tenistou Borisem Beckerem, lyžařem Felixem Neureutherem či fotbalistou Mariem Götzem, připojil se i britský cyklista Chris Hoy.



„Jsi šílenec. Teď mám chuť si Ironmana zkusit. Ale musím se naučit pořádně plavat,“ vzkázal Frodenovi stříbrný medailista ze slalomu na mistrovství světa 2013 Neureuther.

Tato podpora dodávala osamocenému aktérovi závodu porce energie. „Jednou ze speciálních věcí bylo poznání, jak sport spojuje. Velký dík všem, kteří se v této ‚show‘ objevili, sdíleli své příběhy a zdůraznili dobro, které vidí v naší současné situaci,“ vyjádřil olympijský vítěz z Pekingu svůj vděk.

Finanční prostředky, které jeho triatlon vynesl, věnuje Frodeno nemocnicím v okolí svého bydliště ve španělské Gironě a nadaci Laureus. „Jsem opravdu potěšen, že se nám podařilo toto uskutečnit a vybrat peníze na tak důležité účely. Bylo to rozhodně jiné a byla to velká zábava,“ pochvaloval si trojnásobný vítěz prestižního havajského triatlonu Ironman a sám k příspěvku od fanoušků pomohl v boji s koronavirem částkou 10 tisíc eur, tedy asi 272 tisíc korun.



„Teď jsou to zdravotní sestry, lékaři, hasiči a policisté, kdo jsou našimi železnými muži a podstupují skutečný vytrvalostní závod. Určitě to nebyl můj poslední příspěvek,“ vyhlásil.



Vedle zmíněných sportovních hvězd dělali Frodenovi společnost také fanoušci, živé přenosy z triatlonu v pohodlí domova na facebooku nastřádaly dohromady přes milion zobrazení.

„Děkuji všem, kteří mě podporovali, sledovali, a společně se mnou jeli, běželi, možná dokonce i plavali,“ vyjmenoval německý triatlonista. „Děkuji za účast a pomoc při vytváření jednoho z těch dnů, o kterém má vnoučata uslyší. Několikrát.“