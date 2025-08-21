Foltýn překonal český rekord na 50 m kraul, zabojuje ve finále juniorského MS

Sedmnáctiletý talent ze Slávie VŠ Plzeň posunul české maximum v nejkratším kraulovém sprintu už počtvrté. Nejprve na květnovém mistrovství republiky v Plzni zaplaval čas 22,57, v červnu v Praze se zlepšil na 22,51 a na červencovém MEJ v Šamoríně stlačil rekord až na 22,27. Na 50 metrů volný způsob tam skončil pátý, na motýlkářské padesátce se radoval ze stříbrné medaile.
Do finále MSJ v Otopeni na předměstí Bukurešti postoupil šestým časem 22,32. V semifinále byl suverénně nejrychlejší Ukrajinec Nikita Šeremet, který časem 21,75 vyrovnal juniorský světový rekord. Jako jediný se dostal pod 22 sekund.
„Na ráno je to moc dobrý čas. Napovídá tomu, aby to bylo ještě rychlejší,“ okomentoval Foltýn dopolední rekord na svazovém webu. Nebyl ale úplně spokojený s dohmatem a i po semifinále si pak postěžoval, že mu nějaké drobnosti chyběly. „Pořád tam nebyl potřebný drajv. Ale na finále se těším, bude to divoké, hrozně rychlé. Chtěl bych si dát osobák,“ řekl nejrychlejší český kraulař.