Najednou se dařily osobáky. České plavání má před Tokiem novou naději

„Mám na to krásné vzpomínky, bylo to fakt neuvěřitelný. Jsem hrozně rád, že se můžu pyšnit tím, že jsem první v České republice, kdo to dokázal,“ neskrývá Čejka.

Nejlepším juniorem na světě se stal na padesátimetrové trati v čase 25,08. Favoritem byl pak i na dvoustovce, jenže hned na startu se naděje na další prvenství rozplynuly.

„Na znak se používá startovací lišta, která se dá do vody, abyste se líp odrazil. Mně se při tom odrazu propadla a měl jsem nulový start. Hned jsem ztrácel třeba dva metry a už jsem to nezvládl dohnat,“ popisuje Čejka.

Když k něčemu takovému dojde, dají se výsledky napadnout u rozhodčích, to však v tu chvíli Čejka ani jeho trenér Martin Kratochvíl neudělali...

Jan Čejka Osmnáctiletý plavec SCPA Pardubice je specialistou na znakové tratě, kterým se věnuje od třinácti let. Je vyznačován tím, že dokáže podat velmi kvalitní výkon na všech vzdálenostech. Letos zažívá snovou sezonu. V červenci získal v Kazani juniorský titul mistra Evropy na trati 200 metrů znak v čase 1:57:51 a o měsíc později přidal jako první český junior v historii i titul světový. To bylo v Budapešti na znakové padesátce za 25,08. V prosinci si Čejka poprvé vyzkoušel i seniorskou Evropu v Glasgow.

„Mohli jsme podat protest, ale tohle bylo poprvé, co se mi to stalo, a neměl jsem s tím žádné zkušenosti. Na podání protestu je třicetiminutová lhůta a my to už nestihli,“ mrzí Čejku.

Ten v letošní sezoně zažil ještě jeden moment, který by ho eventuálně mohl trápit. Na zmíněném evropském šampionátu v Kazani zůstal při titulové plavbě na 200 metrů znak časem 1:57,51 jedinou setinu za olympijským limitem.

„Pro mě však v tu chvíli nebyl ten limit na olympiádu hlavním cílem. Můj osobní rekord byl ještě daleko za ním, takže mě v podstatě překvapilo, jak dobrý čas to byl. Spíš jsem byl nadšený z toho titulu, bral jsem to jako velký posun. Musím uznat, že ta setina mě potom zamrzela, ale jako zklamání to neberu,“ nastiňuje Čejka.

Přesto však dlouho dumal nad tím, kde by se taková setinka dala stáhnout. „To je tak málo času, že na té dvoustovce to jde prakticky kdekoliv. Ale dělali jsme různé rozbory s videoanalytiky a nějaké rezervy, kde by se dalo přidat, jsme objevili,“ říká Čejka.

Šancí kvalifikovat se na olympiádu do Tokia bude dost

Olympiáda tak rozhodně není ztracená, český reprezentant bude mít příští rok ještě hodně příležitostí, aby se na ni kvalifikoval. Na jaře začne závodit na padesátimetrovém bazénu a limit může splnit na jakémkoliv podniku, kde je časomíra od Omegy a kvalifikovaný rozhodčí. Čejka by rád limit „urval“ na evropském poháru.

Jan Čejka

Letos se totiž vedle dvou juniorských podniků zúčastnil i dospělého mistrovství Evropy ve skotském Glasgow. Spíš než pro výsledky však jel načerpat zkušenosti.

„Jsem rád, že jsem se kvalifikoval. Myslím, že jsem hned na úvod dospělé kariéry dokázal, že do toho týmu patřím, a pak už to bylo jen o získávání dojmů. Vyzkoušet si atmosféru, abych z ní nebyl na té důležitější Evropě, která bude na padesátce, překvapený, podívat se, jak plavou nejlepší evropští závodníci a tak,“ popisuje Čejka.

V kariéře mu hodně pomáhá jeho výše uvedený kouč Kratochvíl. Vystudovaný psycholog se jednou vyjádřil, že Čejka „totálně převzal jeho filozofii.“

„Všechno má nastavené. Tréninkový plán, morálku, různá pravidla, suchou přípravu... Já jsem pochopil, jak to myslí, vyhovuje mi to. Je to ten správný směr. To tím chtěl říct,“ vysvětluje Čejka.

S trenérem jsme tak sžití, že prostě víme

Během závodů je prý s trenérem schopný komunikovat pohledem.

„Jsme spolu tak sžití, že už prostě víme. Těžko se to popisuje, protože je to jen mezi námi dvěma. Prostě se na sebe podíváme a je jasné, co si ten druhý myslí,“ přibližuje Čejka.

Sezona se mu teď naplno rozjede až na jaře příštího roku, zatím posledním počinem pro něj bylo mistrovství České republiky v krátkém bazénu v Plzni, které se plavalo minulý víkend. Čejka na něm posbíral šest titulů a celkem jedenáct medailí včetně dvou štafetových.

„Sezona byla dlouhá a už jsem byl takový unavený. Ani na tom mistrovství Evropy už jsem ty znaky neplaval tak, jak bych si představoval. Ale v Plzni se mi najednou dařilo plavat osobáky i ve vedlejších disciplínách a získat titul tam, kde to moc nikdo nečekal. S tím jsem hodně spokojený,“ netají se Čejka.

Jan Čejka

Jeho unikum spočívá v tom, že dokáže zaplavat rychlé časy na všech distancích. „Je to tím, že se v tréninku nezaměřujeme jen na jednu disciplínu, ale snažíme se komplexně věnovat všemu. Trenér říká, že když chci být rychlý na dvoustovce, tak musím rychle plavat i padesátku. Proto jsem schopný dobře zaplavat všechny tratě,“ myslí si Čejka.

Tento sport mu byl tak nějak přisouzen už odmala. Plavání se totiž kdysi věnovali i jeho rodiče.

„Taťka někdy na střední. Ten se zase specializoval na prsa. A mamka se věnovala hloubkovému potápění. Takže to vyloženě plavání nebylo, i když to souvisí,“ říká Čejka.