Hurts se vyrovnal i s finálovou potupou, teď je nejlépe placeným hráčem NFL

Jalen Hurts si na nudnou kariéru rozhodně stěžovat nemůže. Ve 24 letech už toho na hřišti prožil hodně. Od vystřídání ve finále univerzitní ligy, výměny školy, propadu na draftu až k postupu do Super Bowlu. Nyní dokráčel k největší smlouvě v historii NFL.

Hurts s Eagles podepsal kontrakt na dalších pět let v celkové hodnotě 255 milionů dolarů, ze kterých má více než 179 milionů dolarů garantovaných.

„Hurts je přesně ten typ hráče, kterému chcete dát podobnou smlouvu. Jeho pracovitost a oddanost k vítězství je ukázková. Mám za něj radost, protože musel překonat ve své kariéře spoustu překážek,“ reagoval na rekordní smlouvu analytik NFL Michael Lombardi.

Kolaps v univerzitním finále

Na univerzitě hrál Hurts za jeden z nejlepších týmů v NCAA. V sezoně 2018 se Alabama s Hurtsem probojovala až do finálového zápasu. Hurtsovi se ostře sledovaný zápas vůbec nepodařil, v poločase ho slavný trenér Nick Saban vystřídal a na hřiště poslal další budoucí hvězdu NFL, Tuu Tagovailou. Ten nakonec dovedl Alabamu k vítězství nad Georgii.

Quarterback Jalen Hurts v dresu Philadelphia Eagles

Pro Hurtse to byl jeden z prvních momentů, kdy ukázal veřejnosti svůj charakter. I přes velký osobní neúspěch své spoluhráče ve druhém poločase finále vytrvale povzbuzoval.

Tagovailoa se i díky kolapsu Hurtse usadil v základní sestavě a Hurts se tak rozhodl pro změnu školy. Poslední sezonu na univerzitě odehrál na univerzitu Oklahoma. I přes vydařenou sezonu v novém týmu se nenašel v NFL tým, který by Hurtse zvolil v prvním kole.

Hurts se dočkal ve druhém kole jako 53. hráč v pořadí, když si ho do týmu vybrali Eagles.

Z náhradníka hvězdou

Eagles měli v té době na soupisce quarterbacka Carsona Wentze a Hurts si tak na svou příležitost v základní sestavě musel počkat až do své druhé sezony. V sezoně 2021 ukázal, že je schopen být efektivní po zemi, ale jeho pasová hra stále měla velké rezervy. Eagles se i tak probojovali do play off, ve kterém v prvním kole vypadli po jasné prohře s Tampa Bay Buccaneers.

Quarterback Eagles prokázal obrovskou pracovitost a před sezonou 2022 svou pasovou hru výrazně zlepšil. Eagles si v základní části vedli suverénně a Hurts byl dlouho kandidátem na cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy.

Výrazný progres ve své hře ukázal Hurts také v Super Bowlu, kde byl jednoznačně nejlepším hráčem svého týmu. Eagles nakonec podlehli Kansas City Chiefs 35:38, ale ve Philadelphii mohli být po sezoně spokojení. Našli totiž svého quarterbacka pro budoucí sezony.

Hráči i trenéři Eagles nemohou Hurtse vynachválit. Jeho vůdčí schopnosti výrazně pomohly k úspěšné sezoně. Jeho statistiky, pracovitost a pozice v kabině tak předurčovaly Hurtse k velkému kontraktu.

„Má neuvěřitelnou vášeň stát se fenomenálním hráčem. Má před sebou skvělou budoucnost. Upřímně, nikdy jsem neviděl někoho tak vyzrálého ve 24 letech,“ uvedl na adresu quarterbacka majitel Eagles Jeffrey Lurie.

Hurts se tak po jedné skvělé sezoně stal nejlépe placeným hráčem NFL. Pravděpodobně ne na dlouho. Očekává se, že další superstar jako Joe Burrow nebo Justin Herbert dostanou od svého týmu novou smlouvu.

A pak je tu ještě Lamar Jackson, který stále bojuje o obří kontrakt.