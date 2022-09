Kámo, sorry, to už nepustím! Jak Tomeček vystřílel zlato z loňské formy

Ve svých jedenatřiceti letech si Jakub Tomeček povzdechne: „Po loňské olympiádě jsem strašně bědoval, že letos není ten klasický poolympijský hluchý rok. Nestihl jsem si vůbec odpočinout. Buď jsem starý, nebo je moje tělo zhuntované, všechno mě bolí. Do toho jsem byl často nemocný.“

Výchozí pozice pro velkou akci nic moc, řeklo by se. Přesto si Tomeček v pondělí přivezl domů do Brna zlato z mistrovství Evropy. Na únavu si v radosti z úspěchu postěžoval už jen v souvislosti s přeletem z Kypru, kde se závod konal. „Ve tři ráno jsme vstávali a jeli na letiště. Masakr.“

Zato mu v kufru cinkaly dvě medaile, kromě individuálního zlata ještě bronz ze soutěže smíšených dvojic s Barborou Šumovou.

„Stříleli jsme tři závody: singl, mix a týmy. V mixu to ještě fungovalo. Barča říkala, že já medaili už mám, ale ona ještě ne, tak abych se snažil. Říkám, že OK. V týmech už ale nebylo z čeho brát,“ přiznal Tomeček po šestém místu českého družstva.

Kromě evropského titulu vybojoval skeetař z Vnorov na Hodonínsku i účastnické místo na příští olympiádě v Paříži. I v tom Tomeček následuje Liptáka; olympijský vítěz z Tokia vybojoval na Kypru vůbec první účastnické místo pro českou výpravu do Paříže, Tomeček přidal „kvótaplac“ jako druhý.

Je to podruhé v jeho kariéře, co Česku zajistil olympijské letenky takto s předstihem. Před třemi a půl lety byl dokonce vůbec prvním českým olympionikem, jemuž se podařilo místo v Tokiu výsledkem ze Světového poháru obstarat.

„Díky tomu se na Kypru podařil takový balíček dva v jednom a je to ještě lepší mistrovství Evropy než to první zlaté v Itálii,“ porovnává Tomeček. Přiznal, že Liptákův úspěch ho na střelnici v kyperské Larnace motivoval. „Nechtěl jsem skeet nechat zahanbit trapem. Tak to máme nastejno,“ usmívá se.

Přestože na ME neodlétal bez ambicí, na titul a tím pádem i účastnické místo do Paříže si pomýšlet neodvážil. „Možná jsem vyškrábl něco z formy, kterou jsem měl pro Tokio,“ uvažuje Tomeček. „Životní formu jsem měl v roce, kdy přišel covid. Pak mi zamávala, řekla ‚sbohem a šáteček‘ a někam odjela. Před Tokiem se nějakým způsobem vrátila, i když to nebylo takové, jak jsem si představoval. Medaile byla blízko,“ ohlédl se závodník brněnské Komety za svým loňským olympijským vystoupením, které mu vyneslo sedmé místo.

Na Kypru, kam čeští střelci létají často na soustředění a na prostředí jsou zvyklí, šel krok po kroku. „Výsledek 121 nebyl úplně podle představ, věřil jsem si na víc, aspoň o jeden nebo dva terče. Pak jsem šel postupně. Dostal jsem se mezi poslední čtyři, pak jsem měl jistou medaili, pak už byl blízko kvótaplac. Když jsme nakonec zbyli poslední dva a Luigi Lodde udělal chybu v poslední desítce, říkal jsem si: kámo, sorry, tak to už nepustím. Už je to jen na tobě, kdy uděláš chybu a já vyhraju,“ popsal Tomeček svoji cestu ke zlatu. Dramatický rozstřel o titul vyhrál celkovým poměrem 20:19.

Nyní je zvědavý na nadcházející mistrovství světa v chorvatském Osijeku. Kdyby se jeho sportovní úspěchy i tam protnuly s těmi Liptákovými, nezlobil by se. Stejně jako Lipták ještě nemá ve sbírce světový titul a také by si ho přál získat.

„Hlavně uvidím, jak se mi bude střílet bez tlaku na kvótaplac, jestli bude všechno fungovat jako na Kypru. Jestli mě bude atmosféra vrcholné akce svazovat, nebo si budu užívat střílení bez křeči,“ připouští Tomeček.

Je rád, že velkou část tlaku, toho na olympijskou účast, už má vyřešenou. Díky tomu si může svůj další program plánovat volněji. „Určitě jsou na světě destinace pro závody, na které se zdráhám podívat byť jen na mapě. Do takové Indie si třeba netroufám. Už jsme se bavili se státním trenérem, že mám možnost si říct, jak bych chtěl sezonu koncipovat. Chtěl bych závodit, protože v zápřahu střílím líp, závody by mně chyběly. Příští rok je mistrovství Evropy, mistrovství světa a Evropské hry, to bych obsadit chtěl. Hodně si ale budu moct vybrat podle toho, kde mně vyhovuje střelnice, kde se cítím dobře. Cestovat v lednu do Maroka najednou trochu ztratí smysl,“ vyhlíží Tomeček.