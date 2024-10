Synu, ještě jsme neukázali vše. Šermíři Jurkovi o Paříži i vzájemném vztahu

Češi porazili domácí Francouze, světové jedničky, a byli za hrdiny. Jakub Jurka nastupoval do rozhodujícího zápasu s několikanásobným mistrem Evropy i světa Yannickem Borelem za stavu mínus čtyři. V rozhovoru pro iDNES Premium Jurkovi přibližují nejen pozadí velkolepého souboje, ale i svůj vzájemný vztah, který leckdy nebyl jednoduchý.

Byla to medaile, s níž počítal málokdo. Jak vám změnila život?

Jakub: Ve sféře sportu asi vůbec, v šermu jsme jako Češi byli považováni za silné už delší dobu. Hodně se to změnilo v oblasti showbyznysu. Jiný je teď kontakt s novináři, se sponzory. Člověk má rázem silnější jméno. Ale věřím, že jako osobnost mě to nezměnilo, myslím, že to by bylo na škodu.

Tomáš: Mně se život nezměnil vůbec. Jsem ředitel školy a tam musím chodit dál. (směje se) Ani jsem neměl žádné nabídky odněkud, že bych se mohl věnovat jenom šermu. Ale pochopitelně, jinak se toho změnilo hrozně moc. Šerm je v Česku pořád malý sport, ale olympiáda způsobila poprask. Víte, kdybychom vyhráli mistrovství světa, asi by to prošumělo, ale tím, že olympiáda zajímá každého, se dodneška setkáváme s lidmi, kteří říkají, že šerm neznali a český úspěch je velmi zaujal. Takže ta největší změna je, že teď se ty výsledky od nás budou očekávat, což je zavazující jak pro závodníky, tak i pro trenéry.