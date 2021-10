Snad se turnaje zase naplno rozjedou, doufá squashista Solnický

„Zklamání pochopitelně převažovalo, ale Mára v semifinále zahrál výborně. Postupem času budu bronzovou placku brát,“ řekl 95. hráč světového žebříčku Jakub Solnický.

Byť je českou jedničkou, na titul zatím čeká marně. Z minulých pěti let má sice pět medailí, leč dvě jsou stříbrné a tři bronzové...

Co se stalo, že jste v semifinále nezvládl roli favorita?

Viděl jsem Márovy předchozí výsledky, takže jsem věděl, že to fakt bude složité. Ale stejně mě ještě překvapil. A to určitě více lidí. Ve druhém setu jsem si už myslel, že jsem ho nalomil, psychicky zlomil, ale on se ve třetím setu neuvěřitelně vrátil do zápasu, i když prohrával sedm deset. Vím, že je hodně urputný, ale stejně mě tím zaskočil.

A titul opět patří Mekbibovi, který ve finále Panáčka porazil. Přitom vy jste si v domácím prostředí přál konečně triumfovat, že?

Hodně mě mrzí, že to nevyšlo. Přijela rodina, teta, strejda, maminka, takže je škoda, že jsem před nimi neuspěl. Ale aspoň mě viděli vyhrát utkání o třetí místo. Za půl roku je další šampionát. Připravím se na něj a pokusím se znovu zaútočit na titul.

Na jakých akcích budete ještě letos hrát?

V polovině listopadu letím do Londýna na dvacetitisícový turnaj. Tam mě čeká někdejší světová třináctka, Max Lee z Hongkongu, a pokud bych vyhrál, tak bývalá světová jednička Brit James Willstrop. Těším se. K tomu máme profesionální turnaj PSA v Praze a koncem listopadu snad odletím i na mistrovství světa do Malajsie. Doufejme, že i přes koronavirus se turnaje znovu rozjedou naplno.

A v prosinci by měl být profesionální turnaj PSA také v Ostravě. Budete na něm?

Začíná šestnáctého prosince. V plánu ho mám.

Jaká je vůbec v Ostravě squashová základna?

U nás ve Fajnem máme v dětské akademii kolem sto padesáti dětí. Vidím je tady každý den. Nějaké talenty máme, takže doufejme, že půjdou nahoru. Děti se byly podívat i na nynější domácí šampionát, tak jsme je snad motivovali, aby dál trénovaly a hrály.