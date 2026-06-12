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Krejčí na vítězné vlně. Kajakářům kraloval i na Světovém poháru v Augsburgu

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  18:02
Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod Světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupně vítězů se prosadil i ve třetím letošním závodě, koncem května vstoupil do Světového poháru třetím místem v Tacenu.

Jakub Krejčí slaví v Troji triumf v kayakcrossu. | foto: ČTK

V kvalifikaci zajel Krejčí třetí čas a postoupil jako jediný z trojice českých kajakářů. Ve finále už nenašel přemožitele. Čistou jízdu předvedli i druhý Giovanni De Gennaro a další Ital Xabier Ferrazzi na třetím místě, za Krejčím však zaostali zhruba o dvě sekundy.

Do finále kajakářek postoupila poprvé v sezoně Kateřina Beková a s padesátisekundovou penalizací za neprojetí 15. branky obsadila 10. místo. Vyhrála Němka Ricarda Funková.

Krejčí se v čele pohárového hodnocení osamostatnil od Ferrazziho, s kterým měl dosud stejně bodů.

„Na vodě jsem se cítil výborně. Ale jak jsem říkal už minulý týden, každý závod je jiný. Dneska jsem vyhrál, příště můžu být ve výsledcích úplně dole. Být na pódiu je prima. Snad mi forma vydrží do Oklahoma City,“ řekl Krejčí v televizním rozhovoru směrem k červencovému mistrovství světa.

Světový pohár bude pokračovat až v září ve francouzském Vaires-sur-Marne a vyvrcholí ve španělském Seu d’Urgell. O dosud poslední české vítězství v celkovém hodnocení v kategorii kajakářů se postaral v roce 2023 Vít Přindiš.

SP ve vodním slalomu v Augsburgu (Německo)

K1: 1. Krejčí (ČR) 88,81 (0 tr. sekund), 2. De Gennaro -1,96 (0), 3. Ferrazzi (oba It.) -2,15 (0), ...v kvalifikaci 20. Bárta, 42. Novák (oba ČR)
Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Krejčí 170, 2. Ferrazzi 160, 3. Clarke (Brit.) 133, ...31. Prskavec 32, 34. Přindiš 27, 35. Bárta 25, 44. Kopeček 11, 90. Novák (všichni ČR) 2

Ženy:
K1: 1. Funková (Něm.) 98,68 (0), 2. Prigentová (Fr.) -1,15 (0), 3. Zwoliňská (Pol.) -2,66 (0), ...10. Beková -58,89 (50), v kvalifikaci 15. A. Galušková, 17. B. Galušková (všechny ČR)
Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. J. Foxová (Austr.) 142, 2. Chourrautová (Šp.) 136, 3. Prigentová 131, ...9. Beková 92, 18. Hilgertová (ČR) 66, 28. B. Galušková 37, 34. A. Galušková 28

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