Krejčí na vítězné vlně. Kajakářům kraloval i na Světovém poháru v Augsburgu

V kvalifikaci zajel Krejčí třetí čas a postoupil jako jediný z trojice českých kajakářů. Ve finále už nenašel přemožitele. Čistou jízdu předvedli i druhý Giovanni De Gennaro a další Ital Xabier Ferrazzi na třetím místě, za Krejčím však zaostali zhruba o dvě sekundy.
Do finále kajakářek postoupila poprvé v sezoně Kateřina Beková a s padesátisekundovou penalizací za neprojetí 15. branky obsadila 10. místo. Vyhrála Němka Ricarda Funková.
Krejčí se v čele pohárového hodnocení osamostatnil od Ferrazziho, s kterým měl dosud stejně bodů.
„Na vodě jsem se cítil výborně. Ale jak jsem říkal už minulý týden, každý závod je jiný. Dneska jsem vyhrál, příště můžu být ve výsledcích úplně dole. Být na pódiu je prima. Snad mi forma vydrží do Oklahoma City,“ řekl Krejčí v televizním rozhovoru směrem k červencovému mistrovství světa.
Světový pohár bude pokračovat až v září ve francouzském Vaires-sur-Marne a vyvrcholí ve španělském Seu d’Urgell. O dosud poslední české vítězství v celkovém hodnocení v kategorii kajakářů se postaral v roce 2023 Vít Přindiš.
SP ve vodním slalomu v Augsburgu (Německo)
K1: 1. Krejčí (ČR) 88,81 (0 tr. sekund), 2. De Gennaro -1,96 (0), 3. Ferrazzi (oba It.) -2,15 (0), ...v kvalifikaci 20. Bárta, 42. Novák (oba ČR)
Ženy: