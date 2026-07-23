Krejčí je mistrem světa! Ve finále českého kajakáře napínala rozhoupaná branka

Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kayakcrossu.
Krejčí ve finále předvedl čistou a rychlou jízdu. Rozhodčí přezkoumávali jeho průjezd předposlední brankou, která se výrazně rozhoupala. Usoudili, že příčinou nebyl dotek, takže český reprezentant penalizaci unikl. Vyhrál o 69 setin před Polákem Michalem Pasiutem, bronz získal olympijský šampion Giovanni de Gennaro z Itálie.
Krejčí je pátým českým kajakářem na světovém trůnu. Od roku 2013 na něj postupně usedli Vavřinec Hradilek, Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a Vít Přindiš.
Mistrovství světa ve vodním slalomu
Oklahoma City (USA)
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