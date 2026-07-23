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Krejčí je mistrem světa! Ve finále českého kajakáře napínala rozhoupaná branka

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  22:40

Jakub Krejčí po časovce kayakcrossu na MS v Oklahoma City. | foto: Kanoe.cz

Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony Světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul.

Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kayakcrossu.

Krejčí ve finále předvedl čistou a rychlou jízdu. Rozhodčí přezkoumávali jeho průjezd předposlední brankou, která se výrazně rozhoupala. Usoudili, že příčinou nebyl dotek, takže český reprezentant penalizaci unikl. Vyhrál o 69 setin před Polákem Michalem Pasiutem, bronz získal olympijský šampion Giovanni de Gennaro z Itálie.

Krejčí je pátým českým kajakářem na světovém trůnu. Od roku 2013 na něj postupně usedli Vavřinec Hradilek, Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a Vít Přindiš.

Mistrovství světa ve vodním slalomu

Oklahoma City (USA)

Muži:
K1: 1. Krejčí (ČR) 83,65 (0 trestných sekund), 2. Pasiut (Pol.) -0,69 (0), 3. De Gennaro (It.) -1,62 (0), ...v semifinále 14. Prskavec, 22. Přindiš (oba ČR)

Ženy:
K1: 1. J. Foxová 92,06 (0), 2. Leibfarthová (USA) -1,31 (0), 3. Woodsová (Brit.) -2,85 (2), ...8. Hilgertová -5,08 (0), v semifinále 17. Beková, v kvalifikaci 44. B. Galušková (všechny ČR)

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  • -
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