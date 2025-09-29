Slalomář Krejčí na úvod MS vybojoval medaili, z časovky kayakcrossu má bronz

Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa bronz v časovce kayakcrossu. V neolympijské disciplíně na úvod šampionátu v australském Penrithu nestačil jen na Španěla Davida Lllorenteho a Brita Josepha Clarkea. Hned v úvodním závodu se tak postaral o první medaili pro českou výpravu.

Jakub Krejčí závodí na ME v kajak krosu. | foto: kanoe.cz / Barbora Reichová

Třiadvacetiletý Krejčí na vítězného Llorenteho ztratil 1,68 sekundy, od stříbra ho dělilo 56 setin. Potvrdil tak, že je v této disciplíně silný. V letošním ročníku Světového poháru v ní vyhrál závod v Pau a získal stříbrné medaile v Praze a Tacenu. Na mistrovství světa závodí podruhé. Předloni v Londýně byl sedmnáctý v klasickém vodním slalomu a šestadvacátý v kayakcrossu.

V časovce, která slouží také jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy olympijského kayakcrossu a medaile na MS se v ní rozdávaly poprvé, v Austrálii obsadil páté místo další český reprezentant Matyáš Novák. V sobotním pavouku nebude chybět ani Martin Rudorfer, jenž se kvalifikoval jako devatenáctý.

Začala časovka kayakcrossu žen s Terezou Kneblovou, Olgou Samkovou a Amálií Hilgertovou.

Slalomář Krejčí na úvod MS vybojoval medaili, z časovky kayakcrossu má bronz

