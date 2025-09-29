Třiadvacetiletý Krejčí na vítězného Llorenteho ztratil 1,68 sekundy, od stříbra ho dělilo 56 setin. Potvrdil tak, že je v této disciplíně silný. V letošním ročníku Světového poháru v ní vyhrál závod v Pau a získal stříbrné medaile v Praze a Tacenu. Na mistrovství světa závodí podruhé. Předloni v Londýně byl sedmnáctý v klasickém vodním slalomu a šestadvacátý v kayakcrossu.
V časovce, která slouží také jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy olympijského kayakcrossu a medaile na MS se v ní rozdávaly poprvé, v Austrálii obsadil páté místo další český reprezentant Matyáš Novák. V sobotním pavouku nebude chybět ani Martin Rudorfer, jenž se kvalifikoval jako devatenáctý.
Začala časovka kayakcrossu žen s Terezou Kneblovou, Olgou Samkovou a Amálií Hilgertovou.