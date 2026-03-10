Léčba Kolouškem. Ústí má blízko k záchraně: Kluci to se mnou nemají lehké

„Pesimista je špatně informovaný optimista, takže věřím, že už to dotáhneme,“ nepochybuje Koloušek.
Před závěrečným dějstvím má Ústí tři body náskok na poslední Beskydy, s nimiž má horší vzájemnou bilanci. K jistotě záchrany tak potřebuje uhrát aspoň bod v Kladně. Nebo se spoléhat na docela pravděpodobný scénář, že Beskydy nezískají víc než za dva body s lídrem Karlovarskem.
„Nevěřím, že by klub jako Karlovarsko cokoliv podcenil. Těžko si představit, že by lídr, co jede na titul, prohrál s posledním, to by jen nahrávalo spekulacím. Ale my se musíme ohlížet hlavně na sebe. Kladno má výkyvy, toho se budeme snažit využít a něco uhrát,“ velí Koloušek.
Na dálku to bude bitva táta versus syn, smečař Matěj Koloušek je oporou Beskyd. „Když nedávno proti Odolce odehrál výborný zápas, tak jsem měl trochu smíšené pocity, ale není to o hecování mezi námi. Jestli vyhrají Beskydy, co se dá dělat. Jako táta jsem samozřejmě rád, že se mu daří a je jedním z lídrů týmu,“ hřeje Kolouška staršího.
Ústecký tým přebíral na posledním místě tabulky po odvolaném Ondřejovi Žabovi, za osm zápasů s Ústím posbíral devět bodů, jen třikrát vyšlo naprázdno.
„Snad můžu říct, že jsem to nezkazil, dělám, co můžu, tedy spíš kluci, na mě to zase tolik nezávisí. Asi jsem přinesl do týmu nějaký impulz, hráči to se mnou nemají lehké, ale vyplácí se to,“ tvrdí bývalý voják, který se účastnil misí v Kosovu a v Mali.
K relativně komfortní situaci před derniérou základní části Ústí pomohla sobotní domácí výhra 3:0 nad Ostravou. „Předvedli jsme výborný výkon, hrozně nám pomohl návrat Matouše Lanka do sestavy. Dlouhodobě táhne tým, je přetížený, hrál se sebezapřením a pod prášky. Ale ukázal se jako pravý kapitán,“ ocenil kouč přístup ústeckého lídra.
V průměru má 5,46 bodu na jeden odehraný set, což je nejvíc z celé extraligy, celkově nasázel 426 bodů, v této statistice je druhý za Markem Perrym z Benátek (429). „Matouše sleduju ho už od juniorů. Zpočátku mi nepřipadalo, že bude něco extra, ale teď vidím, jak strašně chce. Na to, že je mu teprve 24 let, je kapitán i v hlavě,“ chválí Koloušek.
Věří, že oporu Ústí nad Labem udrží i pro příští sezonu. „Dělá školu, měl by ještě rok zůstat. Pak nejspíš odejde do špičkového českého klubu nebo do zahraničí,“ věští mu velkou budoucnost.
Tu svoji by měl Koloušek spojit s Ústím i v nadcházející sezoně, s klubem je ústně domluvený na prodloužení kontraktu o další rok. Cíl jeho příští mise bude zřejmý – dostat tým po letech do play off.