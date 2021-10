Potřetí mistrem republiky v šermu. Jurka už dohnal dědu

Velká čest?

Nesmírná! Děda je několikanásobným olympionikem, má stříbro z mistrovství světa. Přesto národní šampionát vyhrál „pouze“ třikrát. To jen dokazuje, jak je tato soutěž prestižní. Navíc se pořádá jen jednou za rok.

Přesto jste ji ovládl. Už potřetí.

Nebylo to jednoduché. Soutěž je opravdu velká. Vyhrát ji se povede jen párkrát, děda by mohl vyprávět. Soutěžil velký počet českých reprezentantů včetně Jiřího Berana. Taktéž olympionika, jen ne z Tokia, ale z Ria.

Znáte se spolu dobře?

Ano. Jsem ve stejné tréninkové skupině, takže spolu v pražských Letňanech šermujeme často. Naše zápasy bývají velmi vyrovnané.

A v Liberci jste si to rozdali až ve finále. Vyhrál jste nejtěsnějším možným rozdílem 15:14.

Máte pravdu. Já vstupoval do zápasu s tím, že nemám co ztratit. Jirka je zkušenější borec a moc dobře jsme oba věděli, co od sebe navzájem očekávat. Stát se mohlo cokoliv.

A stalo se největší možné drama.

Jirka otevřel zápas a já musel celou dobu dotahovat. Podařilo se mi vyrovnat až těsně před koncem. Nakonec jsem rozhodl v poslední minutě, v takzvané rychlé smrti. Tam jsem využil tu nejmenší možnou skulinku, kterou Jirka otevřel. A stal jsem se mistrem.

Byla to taktika, takto vyčkávat?

Chtěl jsem Jirkovi od začátku narušovat jeho pečlivou obranu. Chtěl jsem těžit z toho, že jsem mladší, takže jsem na tom byl možná fyzicky lépe. Ale Jirka Beran se ujal vedení a po celou dobu si ho držel. Pak se „zabetonoval“ v obraně a nedal mi příležitost se prosadit. Rozhodovaly maličkosti, když jsem konečně skulinku našel, Jirka ji okamžitě schoval.

Co tedy nakonec rozhodlo?

Možná rozpoložení. Měl jsem ještě fazónu z olympiády. Naštěstí jsem vyhrál.

Běžně šermířská sezona mistrovstvím republiky končí, letos je to jinak.

Ano, letos nám to teprve začíná. Kvůli koronaviru i olympijským hrám byl začátek sezony 2021/22 posunut na září. Jsem rád, že se mi podařil takový vstup.

Co chcete stihnout do konce roku?

Světový pohár ve švýcarském Bernu. Za necelých šest týdnů. Sjede se tam celá světová špička. V návaznosti na světový pohár by se ještě mělo konat juniorské mistrovství světa do třiadvaceti let. To jsou momentálně stěžejní body.