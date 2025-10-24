Rozhodovaly vteřiny. Ale je mezi námi. Jak šermíř Jurka zachraňoval život trenérovi

Loni s ním slavili senzační bronz z olympijských her v Paříži. A letos mu zachraňovali život, za což si vysloužili cenu od Vysokoškolského sportovního centra Victoria. Na Grand Prix v Kataru trenér českých šermířů Oldřich Kubišta zkolaboval přímo na svého svěřence Jakuba Jurku a ten nyní popsal, jak mu společně se svými kolegy pomohl. „Jsem rád, že je tu pořád s námi.“
Sám trenér si z děsivé chvíle, která se udála letos v lednu, téměř nic nepamatuje. „Bum, konec, kluci, nemocnice. Ale jsem tady,“ popsal právě na vyhlášení sportovce roku Victorie s lehkým humorem. Jen díky svým svěřencům je teď v pořádku.

„To bylo štěstí v neštěstí, že je člověk ve správný čas na správném místě,“ vyprávěl Jurka. „Není to tak o nás, že bychom ukázali nějaké gesto. My jsme se ničím nezasloužili, tohle nejde naplánovat. Jen jsem rád, že jsme zrovna byli u trenéra.“

Jurka se akorát chystal na svůj zápas, v rozlehlé hale s trenérem probíral poslední detaily. „Představte si to, největší zastřešená hala na světě. My jsme byli úplně bokem od toho šermířského dění, abychom měli klid a řekli si taktiku.“

Trenér šermířů Oldřich Kubišta pozoruje svoje svěřenci na olympijských hrách v...

Po krátkém rozhovoru pak 26letý šermíř sledoval zápasy a čekal, kdy přijde řada na něj. „A v tu chvíli na mě pan Kubišta spadl,“ líčil. „Já jsem si říkal, co se děje, jestli je to nějaká blbá sranda, ale ne. Byly to první příznaky infarktu. Nějaké vyústění onemocnění, co má ten člověk v sobě.“

Moc dobře věděl, že jestli chce svého trenéra zachránit, musí jednat rychle. Začal tedy Kubištu oživovat, načež se k němu připojili i další kolegové z týmu.

„Základy první pomoci mám ještě ze školy, z přípravy na kurz plavčíka. Po chvíli se do toho zapojil i Josef Balcar, on je medik, tak to převzal. Já jsem začal zajišťovat převoz a v tu chvíli už se tam sešla spousta lidí,“ vzpomínal Jurka.

Šéf šermířů: Kdyby mi tohle někdo předpověděl, řekl bych mu, ať už nehulí

Kubišta, který v červenci oslavil 65. narozeniny, pak skončil v katarské nemocnici. Byl v ní několik měsíců, než se mohl bezpečně vrátit domů.

„Ale je tu mezi námi, nebojí se létat a máme ho tady,“ oddechl si Jurka. „Bylo to opravdu o vlásek, protože tam hrály roli skutečně vteřiny. Že na mě zkolaboval, bylo úplně zásadní, kdyby tam nikdo nebyl...“

„Nedávno se to bohužel stalo, myslím, francouzskému trenérovi. Zkolaboval na pokoji a jeho svěřenci přišli o deset minut později, jelikož jim ujel autobus. A trenéra našli už bez tepu. Kdybychom pana Kubištu našli třeba až před mým zápasem, tak by bylo pozdě.“

Naštěstí nebylo.

