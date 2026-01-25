Jurka nestačil až na světovou jedničku, český kordista byl v Dauhá šestý

Člen bronzového týmu z předloňské olympiády si v prvním kole poradil s Američanem Elijahem Imrekem, poté Jurka porazil Lukase Bellmanna z Německa a olympijského šampiona z roku 2016 Korejce Pak Sang-jonga.
Nad jeho síly byl až stříbrný medailista z her v roce 2021 Siklósi. Šestadvacetiletý Jurka podlehl majiteli zlaté i stříbrné medaile z mistrovství světa 5:15 a prohrál s ním i čtvrtý vzájemný zápas.
Ze skupin do vyřazovacích bojů se v Dauhá probojovali ještě Martin Rubeš, Matyáš Pavlík a Josef Balcar, neuspěl pouze Jan Toman. Rubeš obsadil v konečném pořadí 67. místo, Pavlík byl 95., Balcar 130. a Toman skončil na 191. příčce.