Kapitán Slováků Ihnát: Snažili jsme se na Čechy zapomenout, ale neuspěli jsme

Duel s českým výběrem Slováci ztratili jasně 0:3 a jejich naděje na postup z šestičlenné skupiny ukončila středeční prohra se Švédy 1:3. Jejich další duel s Řeky na tom už nic nezmění.
„Kalkulačka byla jasná,“ prohlásil Ihnát. Slováci věděli, že po prohrách se Slovinci, Italy a Čechy, přičemž urvali jen set, musejí oba závěrečné duely vyhrát bez ztráty sady, aby měli aspoň naději protlačit se do postupové čtyřky.
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„Měli jsme to ve svých rukách a snažili jsme se na minulý zápas s Čechy zapomenout, protože nám nevyšel, ale neuspěli jsme,“ povzdechl si.
Přesto, jaké to pro Ihnáta bylo zahrát si na evropském šampionátu proti českým volejbalistům, které velmi dobře zná?
„Byl to důležitý zápas, ale jako všechny. Navíc hodně českých reprezentantů hraje v zahraničí, takže je tak dobře neznám. Ale ty ostatní ano,“ odpověděl. „V národním mužstvu to však je jiné než v klubu, protože tady hrajete pod jiným trenérem, s jiným nahrávačem, takže to, že někoho znáte zase tak velkou roli nehraje.“
Jen ho mrzelo, že proti Česku hráli málo odvážně a po ztracené koncovce prvního setu se už nedokázali nastartovat.
Se 41 body ve čtyřech zápasech je kapitán Ihnát jedním z tahounů Slováků.
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„Tak se ale necítím. My nemáme v týmu žádnou hvězdu,“ upozornil. „My musíme hrát týmově, takže naše hra úplně na mně nestojí. Jasně, že ostatní ode mě možná očekávají víc než od někoho, kdo je v reprezentaci první rok, ale není to tak, že bych každý zápas měl dát čtyřicet bodů.“
Do české extraligy se Ihnát dostal v roce 2019 díky doporučení Romana Dvorana, někdejšího člena širšího kádru československé reprezentace, který ho v mládí vedl v jejich rodné Žilině. Odehrál dvě sezony v Ostravě, kde se Dvoran nadále věnuje výchově žáků, načež zamířil do Karlovarska, Lvů Praha a od nadcházející sezony posílí České Budějovice.
Tam se potká se spoluhráčem z národního celku blokařem Andrejem Billichem, pro něhož to bude první angažmá mimo Slovensko.
A do Česka nově míří i další slovenský reprezentant – smečař Martin Rendla posílil Karlovarsko.
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„Bavili jsme se o tom, co kluky v extralize čeká, nějaké rady ode mne dostali,“ řekl Ihnát. „Martin jde do klubu, v němž jsem byl tři roky, takže to tam znám. S Andrejem ale budeme v Budějovicích oba nováčky.“
Ihnát pozná v Česku už čtvrté mužstvo. „Těším se na novou výzvu, Budějovice jsou určitě jeden ze tří nejlepších českých klubů, takže naše ambice jsou ty nejvyšší. Sám jsem ale zvědavý, jak nám to půjde,“ podotkl.
Jako trenér ho povede Zdeněk Šmejkal, který rovněž působil v Ostravě, leč tam se minuli. „Takže se zatím moc neznáme,“ poznamenal Ihnát, který se s trenérem Šmejkalem zřejmě sejde dříve než čekal, když Slováci po čtvrtečním střetnutí s Řeky poletí domů.