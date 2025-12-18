To myslí vážně? Paul vyzývá obávaného Joshuu, fanoušci se bojí o jeho zdraví

Autor:
  17:40
Je to tady zase. Box opět vyhlíží další zápas kontroverzního influencera, jenž sní o tom stát se šampionem. Pro tentokrát to vypadá, že to snad myslí i vážně. Jake Paul totiž vyzývá nedávného mistra světa Anthonyho Joshuu. A ze světa zní: „To se snad pomátl?“
Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua pózují po tiskové konferenci.

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua pózují po tiskové konferenci. | foto: Reuters

89 fotografií

Doposud Paula mnozí kritizovali, že si vybíral jen takové soupeře, u kterých měl pouze minimální šanci prohrát.

Snad až na jednu výjimku, kdy čelil Tommymu Furymu, bratrovi legendárního Tysona Furyho, s nímž ovšem padl.

Jinak boxoval se značně staršími soky, případně váhově lehčími soupeři či bojovníky z jiných odvětví.

Teď ale dělá výjimku. Joshua totiž výše uvedené charakteristiky vyvrací.

Tradiční pohled z očí do očí před boxerským zápasem podstoupili také Anthony Joshua (vpravo) a Jake Paul.

V roce 2012 vyhrál olympiádu v Londýně, o pět let později se stal mistrem světa, pás také jednou obhájil. Prohrál jen čtyři zápasy ze svých 32, navíc pokaždé s boxery z naprosté světové špičky (dvakrát Usyk, jednou Ruiz a Dubois).

Stále je mu jen 36 let, nadále patří k tomu nejlepšímu, co těžká váha v boxu nabízí. A přesto si Paul usmyslel, že jej zdolá.

„Budete svědky největšího překvapení v historii všech sportů,“ míní.

„Nesu celý box na svých bedrech. Mám pocit, že jsem nucen zachránit všechny čistokrevné boxery, protože se lidem nelíbí, že bojuju s Jakem. A chtějí, abych ukončil celou tuhle show Jaka Paula,“ říká zase Joshua.

Po tiskové konferenci se Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua lehce handrkovali.

Celý zápas, jenž se koná v noci z pátku na sobotu, provází především dvě myšlenky.

Mnozí se obávají, že Joshua může Paulovi skutečně hodně ublížit.

„Představte si, že ho trefí čistě pravačkou, jakou škodu mu tím způsobí. Paul si v tomto zápase ukousl zkrátka příliš velké sousto, Joshua ho může opravdu vážně zranit,“ podotkl například bývalý boxer Amir Khan.

K němu se přidali i další. Také proto vyvstala spekulace, jestli souboji nepředcházela jakási tajná dohoda o průběhu zápasu. Jestli Joshua vyrukuje na Paula v plné síle nebo jestli ho bude lehce šetřit.

Box Paul vs. Joshua: program, hlavní karta, kde sledovat živě?

Argument podporuje obrovské množství peněz, na které si má Brit přijít. Ten ale na tiskové konferenci při náznaku takové otázky směrem k Paulovi jasně pronesl. „Pokud tě budu moct zabít, zabiju tě.“

Paul ještě zopakoval, že pro box udělal nejvíc ze všech zápasníků v historii. Mnoho lidí ho nemá v lásce, jeho zápasy však skutečně sledují miliony lidí po celém světě. A ani tento nebude výjimkou.

Ba naopak, Netflix očekává rekordní čísla. A fanoušci v obrovském množstvím zase jasné vítězství favorizovaného Joshuy. Jakýkoliv jiný výsledek pak budou zřejmě ve velkém zpochybňovat.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Výsledky

