Doposud Paula mnozí kritizovali, že si vybíral jen takové soupeře, u kterých měl pouze minimální šanci prohrát.
Snad až na jednu výjimku, kdy čelil Tommymu Furymu, bratrovi legendárního Tysona Furyho, s nímž ovšem padl.
Jinak boxoval se značně staršími soky, případně váhově lehčími soupeři či bojovníky z jiných odvětví.
Teď ale dělá výjimku. Joshua totiž výše uvedené charakteristiky vyvrací.
V roce 2012 vyhrál olympiádu v Londýně, o pět let později se stal mistrem světa, pás také jednou obhájil. Prohrál jen čtyři zápasy ze svých 32, navíc pokaždé s boxery z naprosté světové špičky (dvakrát Usyk, jednou Ruiz a Dubois).
Stále je mu jen 36 let, nadále patří k tomu nejlepšímu, co těžká váha v boxu nabízí. A přesto si Paul usmyslel, že jej zdolá.
„Budete svědky největšího překvapení v historii všech sportů,“ míní.
„Nesu celý box na svých bedrech. Mám pocit, že jsem nucen zachránit všechny čistokrevné boxery, protože se lidem nelíbí, že bojuju s Jakem. A chtějí, abych ukončil celou tuhle show Jaka Paula,“ říká zase Joshua.
Celý zápas, jenž se koná v noci z pátku na sobotu, provází především dvě myšlenky.
Mnozí se obávají, že Joshua může Paulovi skutečně hodně ublížit.
„Představte si, že ho trefí čistě pravačkou, jakou škodu mu tím způsobí. Paul si v tomto zápase ukousl zkrátka příliš velké sousto, Joshua ho může opravdu vážně zranit,“ podotkl například bývalý boxer Amir Khan.
K němu se přidali i další. Také proto vyvstala spekulace, jestli souboji nepředcházela jakási tajná dohoda o průběhu zápasu. Jestli Joshua vyrukuje na Paula v plné síle nebo jestli ho bude lehce šetřit.
Argument podporuje obrovské množství peněz, na které si má Brit přijít. Ten ale na tiskové konferenci při náznaku takové otázky směrem k Paulovi jasně pronesl. „Pokud tě budu moct zabít, zabiju tě.“
Paul ještě zopakoval, že pro box udělal nejvíc ze všech zápasníků v historii. Mnoho lidí ho nemá v lásce, jeho zápasy však skutečně sledují miliony lidí po celém světě. A ani tento nebude výjimkou.
Ba naopak, Netflix očekává rekordní čísla. A fanoušci v obrovském množstvím zase jasné vítězství favorizovaného Joshuy. Jakýkoliv jiný výsledek pak budou zřejmě ve velkém zpochybňovat.