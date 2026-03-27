Kátě leze moje zpívání na nervy, říká Mrázek. Čím ho sestra zaručeně rozčílí?

Co říká Daniel na sestřino pečení? A jak zvládli přesun do Itálie?
Nejen o tom mluvili krasobruslařští sourozenci pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV těsně před začátkem mistrovství světa. V Praze se v pátek představí v rytmických tancích.
Daniel Mrázek
Co říká na moje zpívání:
Kátě lezou na nervy všechny moje skladby. Máme piano ve stejném pokoji, jako má šicí stroj, a když jdu zpívat, tak odchází. Třeba na podzim v Americe na závodech jsme měli jenom jeden pokoj a tam jsem kvůli ní nezpíval vůbec. Mohl jsem si vzít malé piano, co má jen dvě oktávy, ale Káťa řekla, že zpívat nebudu. Prý kvůli rušení sousedů, což byla výmluva. (Kateřina se smíchem: Samozřejmě, že toho využívám, když můžu. On zpívá opravdu strašně nahlas.)