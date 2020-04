STALO SE 17. DUBNA: Jste snooker! Jak si Brit v Indii vymyslel nový sport

Působit v posádce v Indii bylo ctí, ale zároveň často poněkud za trest. Ve městě Džabalpur vás tamní klima omamuje teplotami i přes čtyřicet stupňů ve stínu, načež po horkém indickém létě přicházejí monzuny a prší a prší…

Neville Francis Fitzgerald Chamberlain

Není divu, že budoucí Sir Chamberlain míval sem tam dlouhou chvíli.

Velké bitvy jej teprve čekaly: vážné zranění v anglo-afghánské válce v Kandaháru, búrské války v Jižní Africe; to vše by mu v roce 1875 byla bývala schopná předestřít leda vědma. Měl před sebou vojenskou kariéru plnou vítězství i porážek.

Ale do světa sportu se zapsal ještě před tím vším.

Zvoláním: „Vy jste ale snooker!“

Právě Chamberlain je dodnes nezpochybňovaným otcem snookeru, tuze populární kulečníkové hry. Triky snookerových hvězd fanoušci hltají u obrazovek a pak se je s větším či menším úspěchem pokoušejí napodobovat s tágem v ruce.

Chamberlain, devatenáctiletý mladík na džabalpurské základně, novátorsky zkombinoval tehdejší formy biliardu a přidával do hry další a další barevné koule, encyklopedie k tomu uvádějí datum 17. dubna 1875. Změny logicky přinášely zmatky i tápání v neprozkoumaných kulečníkových vodách.

Proto Chamberlain jednoho z nebohých hráčů, který zrovna hanebně minul kouli, označil za „pořádného snookera“. Sám se o významu tohoto slova dozvěděl jen krátce před tímto zápisem do dějin; v tehdejším vojenském žargonu značilo armádního nováčka. Ucho, bažanta, utřinosa.

Pak se mu ale při vysvětlování přihlížejícím, co tenhle výraz znamená, dotyčného náhle zželelo. V rámci gentlemanského vychování a také dost možná vzhledem k úrovni dalších hráčů s britskou ironií pronesl: „Ale co. My jsme tu všichni snookeři.“

Pojmenování pro nový sport bylo na světě.

Ovšem tahle historie vyšla najevo s odstupem předlouhých 63 let; až v roce 1938 ve slavném britském sportovním magazínu The Field. V předvečer druhé světové války totiž penzionovaný osmdesátník Chamberlain výše popsanou genezi čtenářům předložil formou dopisu v první osobě.

„Jako mladý důstojník jsem trávil v období dešťů ona dlouhá a propršená odpoledne převážně u kulečníkového stolu,“ vzpomínal. „Návrh na to, aby se celá hra jmenovala snooker, se setkal s velkým nadšením všech.“

Tento text pak pro jiný žurnál The Billiard Player o rok později použil skotský spisovatel, nacionalista a rovněž snookerový nadšenec Compton Mackenzie.

Chamberlainovy průkopnické zásluhy v něm potvrzují jeho známí z Indie, třeba generálmajor sir John Hanbury Williams: „Než jste přišel, snooker se u nás nikdy nehrál. Doufám, že vám pocta v podobě uvádění vašeho jména ohledně objevu snookeru zůstane navždy.“

Pocta autorovi snookeru:

Navždy je ošidný termín, 145 let ovšem jako hodně slušná důkazní doba snad postačí.