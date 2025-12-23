Jak krásně to zní... Kansas City Chiefs se přestěhují do Kansasu, už žádné Missouri

Tým amerického fotbalu Kansas City Chiefs se bude stěhovat z dlouholetého působiště v Missouri a od roku 2031 bude jeho domovem sousední stát Kansas. Klub čtyřnásobných šampionů NFL v pondělí oznámil, že projekt dostal zelenou poté, co zákonodárci Kansasu schválili podmínky jeho financování.
Patrick Mahomes. Hvězda týmu Kansas City Chiefs bude jednou z nejsledovanějších...

Spoluhráči z Kansas City Chiefs i protihráč z Los Angeles Chargers se modlí za...
Chiefs hrají od roku 1972 domácí zápasy na Arrowhead Stadium. Nová, zastřešená aréna vznikne ve Wyandotte County v západní části Kansas City, které leží na soutoku řek Missouri a Kansas. Náklady na vybudování víceúčelového stadionu se odhadují na tři miliardy dolarů.

Po třech titulech se Mahomes vážně zranil, vrátí se ve stylu legendárního Bradyho?

Tým kolem hvězdného quarterbacka Patricka Mahomese aktuálně prožívá neúspěšnou sezonu. Po třech účastech ve finále za sebou si Chiefs poprvé od sezony 2014/15 nezahrají play off. Slavný Super Bowl klub získal v letech 1970, 2020, 2023 a 2024, v letošním finále podlehl Philadelphii.

