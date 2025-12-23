Jak krásně to zní... Kansas City Chiefs se přestěhují do Kansasu, už žádné Missouri

Chiefs hrají od roku 1972 domácí zápasy na Arrowhead Stadium. Nová, zastřešená aréna vznikne ve Wyandotte County v západní části Kansas City, které leží na soutoku řek Missouri a Kansas. Náklady na vybudování víceúčelového stadionu se odhadují na tři miliardy dolarů.
Po třech titulech se Mahomes vážně zranil, vrátí se ve stylu legendárního Bradyho?
Tým kolem hvězdného quarterbacka Patricka Mahomese aktuálně prožívá neúspěšnou sezonu. Po třech účastech ve finále za sebou si Chiefs poprvé od sezony 2014/15 nezahrají play off. Slavný Super Bowl klub získal v letech 1970, 2020, 2023 a 2024, v letošním finále podlehl Philadelphii.