Pátý triumf. Maxijachta Comanche vyhrála prestižní regatu ze Sydney do Hobartu

V letošním ročníku Comanche svedla vyrovnaný souboj s dalšími maxijachtami LawConnect a HSK Scallywag 100. Kvůli náročným podmínkám dorazila vítězná loď v neděli večer místního času do tasmánského Hobartu po dvou dnech, pěti hodinách, třech minutách a 36 sekundách plavby. V roce 2017 zvládla právě Comanche zhruba 630 námořních mil (1170 km) za den a devět hodin.
„Měli jsme pohodlné vedení, o které jsme dnes přišli. Museli jsme prakticky začít znovu. Nikdy jsem na závodě ze Sydney do Hobartu neviděl, aby nejlepší lodě byly druhý den tak blízko sebe,“ uvedl Allen, jehož jachtě se po ranní ztrátě vedení vyplatila trasa blízko pobřeží. „Dostali jsme se tak zpět do čela a náskok jsme už jen zvyšovali,“ dodal.
Comanche navázala na triumfy z let 2015, 2017, 2019 a 2022 a vystřídala na trůnu loď LawConnect, která po problémech s otěží hlavní plachty dojela druhá s více než třičtvrtěhodinovým odstupem. Hongkongská HSK Scallywag 100 byla třetí.
Kvůli náročným podmínkám z původních 128 lodí, jež v pátek vyrazily ze Sydney, více než třicítka ze závodu odstoupila.