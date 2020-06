Lezecká elita zápolí v Jablonci, Ondra povede soustředění reprezentace

„Je to opravdu významný závod, ve kterém se lezci utkají o postup do reprezentace, aby pak mohli jezdit na světové a evropské podniky,“ řekl vedoucí Makak arény Tomáš Beneš.

Jablonečtí pořadatelé očekávají velice hojnou účast. Soupeřit by na zdejší stěně mělo kolem 150 lezců ve čtyřech kategoriích od 14 let po dospělé, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

Z velkých domácích jmen si první závod po koronavirové pauze nenechá ujít mistryně republiky Iva Vejmolová či mnohonásobný domácí šampion a vicemistr světa Martin Stráník. Své umění předvede i elitní kazašský lezec Rišat Chajbullin, který se kvalifikoval na odložené olympijské hry v Tokiu.

Do Jablonce o tomto víkendu zamíří i jedna z největších hvězd světového lezení. Čtyřnásobný mistr světa v lezení na obtížnost a dlouholetý lídr světového žebříčku skalních lezců Adam Ondra však v Jablonci nebude závodit v rámci Českého poháru, ale v neděli tu povede soustředění domácí reprezentace.

Sobotní pohárový závod začíná v 9 hodin, finále je na programu od 16.00. „Diváci jsou u nás vítáni, vstup je zdarma,“ upozornil Tomáš Beneš.

Makak aréna se nachází v jedné z nejstarších budov v Jablonci nad Nisou ve staré výtopně Brandl na adrese Liberecká 480/104.

Horolezecká stěna je postavena v hale o rozměrech 14x30 metrů a s plochou přes 2 000 metrů čtverečních se jedná o jedno z největších lezeckých center v České republice. Najdete tu přes 90 výstupových linií a 180 cest, které uspokojí jak úplné začátečníky, tak i profesionální lezce. Makak aréna má nyní šanci stát se tréninkovým centrem Českého horolezeckého svazu.