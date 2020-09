Jablonecký Blesk si vybojoval postup do baseballové extraligy

Bylo to drama až do posledního kola, ale nakonec baseballisté jabloneckého Blesku postup do extraligy oslavili. Stalo se tak poprvé v historii klubu, která se píše od roku 1992.

„Je to pro klub velká událost. Už v předchozích sezonách jsme někdy byli od extraligy opravdu jen malý kousek a až teď to vyšlo, paradoxně ve složité covidové sezoně, před kterou jsme třeba ztratili tři klíčové hráče. Ale zvládli jsme to a máme velkou radost,“ říkal Michal Kubina, zkušený hrající kouč Blesku.

Jablonečtí vyhráli první ligu a s dalšími třemi celky postoupili do nadstavby o extraligu. Do ní spadly nejhorší čtyři kluby po základní části nejvyšší soutěže a bojovalo se o čtyři místa v extralize pro příští rok. A bez ohledu na výsledek posledního duelu Blansko - SaBaT Praha už nemohou baseballisté Blesku díky lepší vzájemné bilanci s celky okolo skončit v tabulce hůře než čtvrtí.

Blesk hrál závěrečné dvojkolo v sobotu doma na hřišti Ash Field ve Mšeně s Technikou Brno a potřeboval aspoň jednou vyhrát. První duel sice prohrál 3:14, ale odvetu už ovládl 13:3 a bilance osmi výher a šesti porážek mu zajistila historický postup.

„I když jsme si mohli postup zajistit dřív a ne až v posledním zápase a s čekáním na nějaké matematické propočty, mám z výkonů mužstva v nadstavbě velmi dobrý dojem,“ uvedl Kubina.

Nový ročník nejvyšší soutěže startuje příští rok v dubnu. „Kádr extraligu určitě hrát chce, ale ještě nás čekají jednání s vedením klubu ohledně financí, protože to nebude snadné, ale věřím, že to dopadne dobře a v Jablonci se extraliga hrát bude,“ věří Kubina, jehož tým teď ještě čeká play off o titul mistra první ligy, které se hraje bez ohledu na výsledky nadstavby o extraligu. „Chceme triumfem v první lize potvrdit náš extraligový postup,“ velí Kubina.

Baseballová extraliga se v kraji nebude hrát poprvé, kdysi v ní jednu sezonu strávil tým Liberec Patriots.