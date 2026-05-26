Na oslavu plážového volejbalu dorazila do Ostravy opět absolutní špička

„V Ostravě je vždycky úžasná atmosféra a libí se nám, že tady za námi vždy dorazí i naši fanoušci z Lotyšska,“ uvedla Tina Graudinová, která s Anastasijí Samoilovovou přijela jako úřadující mistryně světa.
Na písku v Ostravě v roce 2024 skončily třetí, loni druhé a letos...
„Náš plán je hrát co nejlépe, užít si oslavu beachvolejbalu, protože turnaj v Ostravě je opravdu speciální, a to neříkám jen pro to, že jsme tady,“ usmála se Samoilovová. „Na začátku roku jsme se bavily i s ostatními hráčkami a hráči, že se těšíme, až se vrátíme do Ostravy.“
Dodala, že rády přijíždějí i kvůli české hudbě, která v areálu hraje a moc se jim líbí.
Lotyšky potvrdily, že ostravský turnaj každým rokem patří mezi tři nejlepší na světě. „Další skvělý je Gstaad, který má už ale dvacetiletou tradici,“ upozornila Graudinová na švýcarský podnik.
„Gstaad má také speciální umístění, je v horách, tady hrajeme v industriální zóně,“ uvedl český reprezentant David Schweiner. „Opravdu ale Ostrava patří mezi dva tři top turnaje na světě a pro nás je to obrovská čest tady hrát.“
David Schweiner a Tadeáš Trousil si zahrají v hlavní soutěži, přičemž v ní už mají za soupeře Francouze Rémiho Daubase a Calvina Ayeho. Další dva páry přibudou z kvalifikace.
Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová už vědí, že turnaj zahájí ve středu v 15.00 s Brazilkami Thamelou a Victorií. Dále se utkají se Švýcarkami Ninou Brunnerovou a Tanjou Hüberliovou a postupujícími z kvalifikace.
Ta začne ve středu v 9.00 a nastoupí v ní z českých dvojic Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, Matyáš Džavoronok a Jakub Šépka, Tomáš Semerád a Adam Štoček, Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová, sestry Anna a Kateřina Pavelkovy a Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou.