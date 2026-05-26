Na oslavu plážového volejbalu dorazila do Ostravy opět absolutní špička

Autor:
  17:21
Nikdo z absolutní světové špičky nechybí! A k tomu se představí hned osm českých dvojic. Volejbalový turnaj mužů a žen J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie startuje ve středu v Dolních Vítkovicích.
Mistryně světa v beachvolejbale Tina Graudinová s Anastasijí Samoilovovou (zleva) na tiskové konferenci před beachvolejbalovým turnajem v Ostravě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„V Ostravě je vždycky úžasná atmosféra a libí se nám, že tady za námi vždy dorazí i naši fanoušci z Lotyšska,“ uvedla Tina Graudinová, která s Anastasijí Samoilovovou přijela jako úřadující mistryně světa.

„Náš plán je hrát co nejlépe, užít si oslavu beachvolejbalu, protože turnaj v Ostravě je opravdu speciální, a to neříkám jen pro to, že jsme tady,“ usmála se Samoilovová. „Na začátku roku jsme se bavily i s ostatními hráčkami a hráči, že se těšíme, až se vrátíme do Ostravy.“

Dodala, že rády přijíždějí i kvůli české hudbě, která v areálu hraje a moc se jim líbí.

Čeští beachvolejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner a lotyšské úřadující mistryně světa Tina Graudinová s Anastasijí Samoilovovou na tiskové konferenci před začátkem turnaje v Ostravě.

Lotyšky potvrdily, že ostravský turnaj každým rokem patří mezi tři nejlepší na světě. „Další skvělý je Gstaad, který má už ale dvacetiletou tradici,“ upozornila Graudinová na švýcarský podnik.

„Gstaad má také speciální umístění, je v horách, tady hrajeme v industriální zóně,“ uvedl český reprezentant David Schweiner. „Opravdu ale Ostrava patří mezi dva tři top turnaje na světě a pro nás je to obrovská čest tady hrát.“

David Schweiner a Tadeáš Trousil si zahrají v hlavní soutěži, přičemž v ní už mají za soupeře Francouze Rémiho Daubase a Calvina Ayeho. Další dva páry přibudou z kvalifikace.

Radovan Šťastný, autor trofeje pro nejlepší týmy na beachvolejbalovém turnaji v Ostravě, ukazuje, jak si dvojice mohou cenu rozdělit.

Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová už vědí, že turnaj zahájí ve středu v 15.00 s Brazilkami Thamelou a Victorií. Dále se utkají se Švýcarkami Ninou Brunnerovou a Tanjou Hüberliovou a postupujícími z kvalifikace.

Ta začne ve středu v 9.00 a nastoupí v ní z českých dvojic Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, Matyáš Džavoronok a Jakub Šépka, Tomáš Semerád a Adam Štoček, Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová, sestry Anna a Kateřina Pavelkovy a Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou.

Na oslavu plážového volejbalu dorazila do Ostravy opět absolutní špička

