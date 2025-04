Fakturantka Korešová, postupový žolík. Co mistrovství světa? Není to téma, říká

„Ani kdyby byla v národním týmu kalamita. Všichni to na mě zkouší, že to není daleko, pro mě to daleko je,“ vrtí hlavou šestatřicetiletá matadorka.

Naposledy za Česko nastoupila v dubnu 2022, to ještě hrála za Most, po návratu do rodného Písku už bohatou reprezentační kapitolu zavřela. Nebo spíš přivřela, jak se teď ukázalo.

„Já jsem tady spíš na výpomoc, netajím se tím, trenéři o tom ví, všichni to ví,“ upřesňuje. „Povolali mě, protože na pozici střední spojky jsou všechny holky zraněné, nebo nemůžou. Tak jsem se rozhodla zaskočit.“

A jak! Sedmi góly přispěla ke čtvrteční drtivé výhře nad Ukrajinou 35:19, nikdo jich v červeném dresu nedal víc. Nedělní odveta na neutrální půdě v Litvě vypadá jako formalita. „Musíme i tak hrát na výhru, pak to zvládneme. Koukneme se, jaké jsme udělaly chyby v obraně a co by bylo dobré hrát v útoku.“

Korešová, která sbírala úspěchy už pod dívčím příjmením Luzumová, ani nebyla v šoku, když ji reprezentační trenéři Tomáš Hlavatý a Daniel Čurda oslovili. Věděla o prořídlé soupisce na jejím postu. „Myslela jsem si, že mě kontaktují. Trenéra znám moc dobře, nepřekvapilo mě to. Ale reprezentaci jsem měla v hlavě ukončenou. Už mám trošku jiné priority, žiju si takový normální život.“

Což obnáší práci fakturantky v maďarské cestovní kanceláři na poloviční úvazek a také starost o čtyřletého synka Jakuba, o kterého pečuje se svým manželem Štěpánem Korešem, bývalým fotbalistou Slavie. Ještě nikdy se od něj na týden neodloučila. Až teď.

„Musela jsem nad pozvánkou hodně přemýšlet. A s rodinou a zaměstnavatelem jsem se potřebovala domluvit, jestli mi vyjdou vstříc. Vyšli,“ ulevilo se šestatřicetileté hvězdě, s 207 góly suverénně nejlepší střelkyni interligy. „O malého se starají manžel, babičky, dědové. Mám v nich velkou podporu!“

Jistě by se postarali i během šampionátu v Německu a Nizozemsku, který se koná na přelomu listopadu a prosince. Jenže Korešová o tom moc slyšet nechce. „Utkání s Ukrajinou nebylo o tolik náročnější než ty v interlize. Jsem zvyklá hrát celé zápasy, každý jedu na krev, pak se z toho tři dny zberchávám,“ trvá jí, než se dá do kupy. „Takže náročnější pro mě v národním týmu je, že jsem musela každý den trénovat, na to nejsem zvyklá.“

Trenéři proto zkušenějším hráčkám povolili speciální režim. „Večer před zápasem jsme my starší 30 plus dostaly volno, nemusely jsme trénovat. A v den utkání dopoledne jsme měly procházku,“ osvětlila Korešová, jak dostávala unavené tělo do pohody.

A svědčilo jí to.

„Na začátku zápasu jsem byla dost nervózní, ale jakmile jsem nastoupila na hřiště, spadlo to ze mě. Hrozně jsem si to užívala, diváci byli skvělí. A můj návrat také,“ odfoukla si.

V tečce za reprezentační érou, jak barážový dvojboj nazvala, se blýskla i přihrávkou naslepo své písecké parťačce Aleně Stellnerové, která dává národnímu dresu vale. „Už to hrajeme od žaček, vždycky jednou za zápas to vyjde.“

Bývalá reprezentační kapitánka a tahounka Thüringeru sbírala německé tituly a starty v Lize mistrů, několikrát se zúčastnila mistrovství Evropy i světa. Další světový šampionát je lákavý… „ale pro mě už asi ne. Já jsem si nějaké mistrovství světa odehrála, už si nemám co dokazovat, mám všechno za sebou. Tělo už nezvládá každodenní zátěž. Nedokážu si představit, že bych hrála obden nebo každý den zápas. Mám problém, když musím každý den trénovat. Momentálně to pro mě není téma.“

Konec házenkářské kariéry v Písku neustále oddaluje, i když ho už několikrát ohlásila. Neprotáhne si přece jen i reprezentační kapitolu?