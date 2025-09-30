Definitivní konec. Házenkářka Korešová se rozloučí s reprezentační kariérou

Korešová, dříve Luzumová, naposledy nastoupila za reprezentaci letos v dubnu v play off kvalifikace mistrovství světa proti Ukrajině a ve dvojzápase pomohla 13 góly k postupu na šampionát na konci roku. Do národního týmu se opora Písku tehdy nečekaně vrátila po třech letech.
Šestatřicetiletá spojka patří k nejlepším českým reprezentantkám v samostatné historii. V národním týmu odehrála 113 utkání, ve kterých dala 498 gólů.
Fakturantka Korešová, postupový žolík. Co mistrovství světa? Není to téma, říká
Reprezentační vrchol zažila v roce 2017 na mistrovství světa v Německu, kde tehdy působila i na klubové úrovni. S českým týmem dosáhla na šampionátu na nečekané osmé místo a sama tehdy byla třetí nejlepší střelkyní závěrečného turnaje.
V dresu někdejšího německého mistra Thüringeru byla dvakrát vyhlášena nejlepší hráčkou bundesligy. Po návratu do Čech rok působila v Mostě a aktuálně hraje za Písek, kde se narodila a s házenou začínala. V kariéře už nyní bude pokračovat jen na klubové úrovni, s reprezentací se oficiálně rozloučí 19. října.