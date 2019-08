Chceme ukázat to nejkrásnější z města, říká ředitel triatlonu ve Varech

Na nejkrásnější kolonády. K Vřídlu. Do blízkosti Císařských lázní. A především na Divadelní náměstí, kde bude cílový prostor s velkou tribunou. City Triathlon Karlovy Vary zavede sportovce i fanoušky na nejpůsobivější místa západočeského města.

„Snažíme se, aby naše akce nebyla jen pro profesionální triatlonisty, ale pro všechny amatérské sportovce, pro fanoušky a pro celé rodiny s dětmi. Chceme jim ukázat to nejkrásnější z Karlových Varů a zároveň připravit takový program, aby se bavili celý víkend,“ říká ředitel závodu Vladimír Malý.

1. Postavte se na start spolu se svými dětmi

Program odstartuje už v pátek odpoledne, kdy se uskuteční závody Českého poháru žáků. Ty se odehrají ve Volnočasovém areálu Rolava a jeho nejbližším okolí. Stejné místo bude v sobotu dopoledne dějištěm také Geis Baby Duathlonu, veselého dopoledne pro nejmenší sportovce i jejich rodiče.

Závody se skládají z disciplín běh - kolo (nebo odrážedlo) - běh a připraveny jsou pro děti od jednoho roku až do 12 let. Děti mohou nastoupit také do štafety se svými rodiči - na trati se budou střídat, ale jejich zážitek bude společný. Startovné je zdarma.

2. Užijte si nejkrásnější trať na světě

Z Rolavy budou startovat i odpolední závody PSG Age Groups, které jsou sice součástí Českého poháru, otevřeny jsou ovšem i ryzím amatérům. Těch se každoročně postaví na start několik stovek. 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu je totiž úctyhodnou sportovní výzvou, ovšem ne nedosažitelnou pro běžné hobby sportovce. A kdo by se necítil na celou trať, může ji absolvovat s kolegy či kamarády ve štafetě.

Účastníky čeká parádní sportovní zážitek. Mohou se těšit na zázemí, podmínky a z velké části také tratě, jaké budou mít o den později profesionálové při závodu světového poháru.

Po plavání na Rolavě se triatlonisté vydají na kole do centra Karlových Varů, kde pak absolvují tři okruhy kolem Hotelu Thermal, Vřídla a dalších krásných míst lázeňského města. Stojí za zmínku, že karlovarská trať je považována za nejkrásnější v celém kalendáři světových pohárů.

„Oproti loňsku jsme změnili trasu běhu tak, aby byla bezbariérová a zavedla účastníky do dalších krásných míst – ke Grandhotelu Pupp, k Císařským lázním a k prameni Studánka. Jedinečným zážitkem pak bude finiš na Divadelním náměstí,“ říká Vladimír Malý.

3. Ze závodu rovnou na koncert

Po skončení závodu a slavnostním vyhlášení se Divadelní náměstí promění v party zónu – v 19.30 hodin začne koncert skupiny Hamleti. Jejími členy jsou herci a moderátoři Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Wehrenberg a Hardy Marzuki. Můžete tu oslavit své úspěchy po závodě PSG Age Groups, nabrat síly před nedělním světovým pohárem nebo si prostě užít pohodový letní večer v nádherných kulisách.

4. Fanděte nejlepším

Vrcholem programu bude nedělní závod ITU Světového poháru, za kterým se do Karlových Varů sjedou nejlepší triatlonisté planety. Závodit budou nejen o body do olympijské kvalifikace, ale také o prize money ve výši 60 tisíc dolarů. Těšit se můžete na napínavé závody, ve kterých budou na stupně vítězů útočit také čeští reprezentanti.

Aby si fanoušci závod maximálně užili a nic jim neuniklo, bude připraveno autobusové spojení mezi areálem Rolava a centrem města. Součástí přepravy bude také lanovka Imperial.

Srdcem závodu se stane Divadelní náměstí, kde vyroste nejen druhé depo a cíl, ale také šedesátimetrová tribuna a velká LED obrazovka, na níž bude možno sledovat přímý přenos závodu.

Českým triatlonistům můžete fandit také u televize - ČT Sport bude připravovat ze závodu světového poháru přímé vstupy.