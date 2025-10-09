Italské plavkyně kradly na letišti. Odhalily je kamery, rekordmanka přijde o ME

  16:56
Italské plavkyně Benedetta Pilatová a Chiara Tarantinová v srpnu kradly v obchodě na letišti v Singapuru. Italská plavecká federace za to ve čtvrtek oběma na 90 dní zastavila činnost. Závodnice tak přijdou o mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které se uskuteční od 2. do 7. prosince v polském Lublinu. Dvacetiletá Pilatová by tam jako světová rekordmanka a bronzová medailistka z letošního MS na 50 metrů prsa patřila k favoritkám.

Plavkyně Chiara Tarantinová na červnových závodech v Římě. | foto: Profimedia.cz

Podle italských médií se obě plavkyně provinily na konci srpna, když v Singapuru přestupovaly cestou z dovolené na Bali.

Dvaadvacetiletá Tarantinová ukradla v obchodě s kosmetikou v bezcelní zóně několik lahviček s esenciálními oleji a schovala je do tašky k Pilatové. Tento čin zachytily bezpečnostní kamery a obě Italky krátce zadržely místní úřady, než byly díky italské diplomatické pomoci propuštěny.

Když vyšla událost najevo, Pilatová napsala na instagram, že byla do tohoto incidentu zatažena nevědomky a nepřímo zatažena. Tvrdila, že se nikdy nechtěla chovat nepatřičně, protože je věrná sportovním hodnotám férovosti a osobní cti. „Tahle zkušenost mi nicméně dala skvělou lekci o obezřetnosti, individuální zodpovědnosti a hodnotě lidí v mém okolí,“ doplnila. Tarantinová se veřejně nevyjádřila.

Benedetta Pilatová s medailí z MS:

