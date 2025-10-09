Podle italských médií se obě plavkyně provinily na konci srpna, když v Singapuru přestupovaly cestou z dovolené na Bali.
Dvaadvacetiletá Tarantinová ukradla v obchodě s kosmetikou v bezcelní zóně několik lahviček s esenciálními oleji a schovala je do tašky k Pilatové. Tento čin zachytily bezpečnostní kamery a obě Italky krátce zadržely místní úřady, než byly díky italské diplomatické pomoci propuštěny.
Když vyšla událost najevo, Pilatová napsala na instagram, že byla do tohoto incidentu zatažena nevědomky a nepřímo zatažena. Tvrdila, že se nikdy nechtěla chovat nepatřičně, protože je věrná sportovním hodnotám férovosti a osobní cti. „Tahle zkušenost mi nicméně dala skvělou lekci o obezřetnosti, individuální zodpovědnosti a hodnotě lidí v mém okolí,“ doplnila. Tarantinová se veřejně nevyjádřila.
Benedetta Pilatová s medailí z MS: