Po olympijském zlatu i světový titul. Blummenfelt ovládl netradičního Ironmana

Světovými šampiony v dlouhém triatlonu se stali Nor Kristian Blummenfelt a Švýcarka Daniela Ryfová. Kvůli pandemii koronaviru se mistrovství nekonalo v klasické destinaci na Havaji, nýbrž v americkém St. George. Nor Blummenfelt ukončil šest let trvající vládu německých triatlonistů. Ryfová vybojovala už pátý triumf v kariéře.