Po kariéře běhám ještě víc. Chára žije triatlonem, těší se na Ironmana v Hradci

V nejkvalitnější hokejové soutěži světa strávil 24 sezon, v nichž odehrál 1680 zápasů a dalších 200 stihl ve vyřazovacích bojích. Nad hlavu zvedl vítězný Stanley Cup, je dvojnásobným medailistou z mistrovství světa a držitelem bezpočtu individuálních trofejí. Dvoumetrový obr je nyní na běžeckých závodech stejně nepřehlédnutelný, jako býval na ledě.

„Už odmalička jsem hodně trénoval a soustředil se hlavně na kondičku. Táta mi říkal, že kondice je základ, a mně to neskutečně pomohlo, abych byl dlouhodobě úspěšný. Vždy jsem se udržoval v dobré kondici. Být co nejlépe připraven, bylo pro mě důležité,“ říká sedmačtyřicetiletý sportovec.

S vrcholovým hokejem skončil před třemi lety, ale hned věděl, že se sportem se loučit nehodlá.

„V hokejové přípravě jsem potřeboval hodně běhat a jezdit na kole, což mě vždycky bavilo. Po ukončení kariéry jsem začal běhat ještě víc. Soustředil jsem se hlavně na maratony, ale triatlon mě také lákal. Začal jsem s menšími vzdálenostmi, až jsem se dostal na úroveň Ironmana,“ popisuje Chára.

Zatímco hokej je plný rychlých pohybů a silových výpadů, triatlon spočívá ve vytrvalosti. Přechod na jiný typ zátěže pro Cháru nebyl jednoduchý.

„Myslím, že je potřeba se hlavně učit a poslouchat tělo. Je důležité, aby se člověk v průběhu celého závodu udržel v nejlepší pozici a nepřetěžoval se natolik, že nebude schopen dokončit závod. Zásadní je stabilita výkonu v konkrétních podmínkách závodu,“ líčí úspěšný hokejista.

Každá disciplína triatlonu je pro něho náročná: „Triatlon není lehký sport. Mnohem víc jsem jezdil na kole a běhal, než plaval. V plavání je nutné být co nejefektivnější a po doplavání zůstat čerstvý a připraven na kolo.“

Mentální síla, kterou si vypěstoval v hokeji, mu pomáhá i na dlouhých tratích: „Snažím se před závodem psychicky připravit na to, že vše může být jinak, než si představuju. Mnohokrát se stane něco, co vůbec nečekáte, ale musíte na to reagovat a snažit se zvládnout situaci co nejlépe.“

Závod v Hradci Králové si vybral kvůli tomu, že do Čech jezdí rád a má rád české fanoušky. „Lokace závodu je výborná, ze Slovenska je to kousek,“ pochvaluje si.

V Hradci měl startovat už loni, ale nakonec si vybral závod ve švédském Kalmaru, kde se pokusil kvalifikovat na slavný Ironman Kona. Kvalifikace mu sice vyšla, ale kvůli zranění se prestižního klání na Havaji nezúčastnil: „O to víc se těším do Hradce. Závod si budu chtít užít, budu se snažit o co nejlepší výsledek. Moc se těším na fanoušky a na celé město. Triatlon mě hrozně baví. Pořád se učím a poznávám nové lidi, místa a zážitky.“

Letošní Ironman se koná od 15. do 17. srpna. V centru města vyroste sportovní městečko. Dojde k úpravám tras, změny se budou týkat cyklistické a běžecké části.