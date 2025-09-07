McIlroy triumfoval poprvé od Masters, po dlouhém rozstřelu vyhrál Irish Open

Šestatřicetiletý McIlroy přitom zachránil alespoň rozstřel až na poslední chvíli díky eaglu na závěrečné 18. jamce. Společně s Legergrenem měli po čtyřech kolech 17 ran pod normu hřiště a náskok dvou úderů před Španěly Ángelem Hidalgem a Rafou Cabrerou na děleném třetím místě.
V play off opět na osmnáctce zahráli oba nejprve dvakrát birdie. Při třetím návratu na jamku číslo 18 Lagergren přetáhl svůj úder do vody a nabídl šanci McIlroyovi, jenž dalším birdie zpečetil vítězství. „Jsem ohromně šťastný, že jsem to dokázal před těmito lidmi, podpora celý týden byla úžasná,“ uvedl McIlroy po dvacátém vítězství v kariéře na evropském okruhu.
Golfový turnaj Irish Open
série DP World Tour ve Straffanu (par 72, dotace 6 mil. dolarů)
1. McIlroy (Sev. Ir.) 271 (71+66+68+66) - v rozstřelu na 3. jamce, 2. Lagergren (Švéd.) 271 (70+62+73+66), 3. Cabrera 273 (68+71+67+67) a Hidalgo 273 (70+69+63+71), 5. Fanegas (všichni Šp.) 275 (69+71+68+67) a Saddier (Fr.) 275 (67+66+68+74)