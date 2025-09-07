McIlroy triumfoval poprvé od Masters, po dlouhém rozstřelu vyhrál Irish Open

Autor: ,
  21:40
Hvězdný golfista Rory McIlroy vyhrál po dlouhém play off se Švédem Joakimem Lagergrenem domácí turnaj Irish Open. Světová dvojka si ve Straffanu připsala druhé letošní vítězství po dubnovém triumfu na Masters.

Rory McIlroy slaví triumf na Irish Open. | foto: AP

Šestatřicetiletý McIlroy přitom zachránil alespoň rozstřel až na poslední chvíli díky eaglu na závěrečné 18. jamce. Společně s Legergrenem měli po čtyřech kolech 17 ran pod normu hřiště a náskok dvou úderů před Španěly Ángelem Hidalgem a Rafou Cabrerou na děleném třetím místě.

V play off opět na osmnáctce zahráli oba nejprve dvakrát birdie. Při třetím návratu na jamku číslo 18 Lagergren přetáhl svůj úder do vody a nabídl šanci McIlroyovi, jenž dalším birdie zpečetil vítězství. „Jsem ohromně šťastný, že jsem to dokázal před těmito lidmi, podpora celý týden byla úžasná,“ uvedl McIlroy po dvacátém vítězství v kariéře na evropském okruhu.

Golfový turnaj Irish Open

série DP World Tour ve Straffanu (par 72, dotace 6 mil. dolarů)

1. McIlroy (Sev. Ir.) 271 (71+66+68+66) - v rozstřelu na 3. jamce, 2. Lagergren (Švéd.) 271 (70+62+73+66), 3. Cabrera 273 (68+71+67+67) a Hidalgo 273 (70+69+63+71), 5. Fanegas (všichni Šp.) 275 (69+71+68+67) a Saddier (Fr.) 275 (67+66+68+74)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Polsko vs. FinskoFotbal - Skupina G - 7. 9. 2025:Polsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 400.00
  • 600.00
Belgie vs. KazachstánFotbal - Skupina J - 7. 9. 2025:Belgie vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
Živě6:0
  • -
  • 800.00
  • 800.00
Německo vs. Sev. IrskoFotbal - Skupina A - 7. 9. 2025:Německo vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • 300.00
  • 800.00
Lucembursko vs. SlovenskoFotbal - Skupina A - 7. 9. 2025:Lucembursko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 15.00
  • 1.10
  • 10.00
Sinner vs. AlcarazTenis - Dvouhra mužů - finále - 7. 9. 2025:Sinner vs. Alcaraz //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 6:3, 0:5
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Fantastický Dončič dal polovinu bodů Slovinska, s EuroBasketem se loučí Francie

O další velké překvapení v osmifinále mistrovství Evropy basketbalistů se postarali Gruzínci, kteří porazili Francii 80:70. Mezi nejlepší osmičku se dostali poprvé. Ve středu je čekají Finové, kteří...

7. září 2025  16:40,  aktualizováno  22:04

McIlroy triumfoval poprvé od Masters, po dlouhém rozstřelu vyhrál Irish Open

Hvězdný golfista Rory McIlroy vyhrál po dlouhém play off se Švédem Joakimem Lagergrenem domácí turnaj Irish Open. Světová dvojka si ve Straffanu připsala druhé letošní vítězství po dubnovém triumfu...

7. září 2025  21:40

Brno z venkovní hřišť veze bod. Bylo to o drobnostech, říká po prohře v Bernu Cingel

Úřadující mistr extraligy se z venkovního dvojzápasu v Lize mistrů vrací jen s jedním bodem. Po páteční prohře 5:6 po prodloužení v Bolzanu padlo Brno i v Bernu, kde sice dvakrát vedlo, ale nakonec...

7. září 2025  21:36

Perná šichta pro Nizozemce. V kvalifikaci proti Litvě je zachránil rekordman Depay

Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se...

7. září 2025  20:22

US Open ONLINE: Boj o titul i post jedničky. Ve třetím setu dominuje Alcaraz

Sledujeme online

Tenisové US Open vrcholí duelem dvou nejlepších hráčů současnosti, který je zároveň přímou bitvou o post světové jedničky. Stejně jako ve Wimbledonu a na Roland Garros se ve finále utkávají lídr...

7. září 2025

„Co to ten idiot dělá?“ Norris nadával Verstappenovi, toho prvně podrželi i tifosi

Hladké vítězství, hodnotili italský triumf čtyřnásobného mistra světa formule 1 Maxe Verstappena komentátoři. Pravda, koncem závodu to až byla nuda, kterou známe v podání Red Bullu z předchozích...

7. září 2025  19:36

Kajakářka Beková se poprvé dostala na stupně vítězů, Kneblová se propadla

Vodní slalomářka Kateřina Beková skončila v Augsburgu druhá v kayakcrossu v posledním závodu letošního ročníku Světového poháru. Třiadvacetiletá česká reprezentantka se probojovala na stupně vítězů v...

7. září 2025  19:20

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16,  aktualizováno  18:06

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

7. září 2025  17:49

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Pedersen konečně slaví, na Vueltě si pohlídal triumf z úniku. Vidět byl i Otruba

Druhý týden cyklistické Vuelty zakončila etapa „naruby“. Patnácté dějství začínalo náročným výšlapem, závěr už byl naopak mírný. Takový profil seděl úniku, čehož dokonale využil Mads Pedersen. Dán ve...

7. září 2025  13:01,  aktualizováno  17:46

Nadvláda italských volejbalistek trvá, triumfovaly i na mistrovství světa

Italské volejbalistky jsou podruhé mistryněmi světa. V dramatickém finále v Bangkoku porazily Turecko 3:2 a po loňských olympijských hrách v Paříži a posledních dvou ročnících Ligy národů mají další...

7. září 2025  16:51,  aktualizováno  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.