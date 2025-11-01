Korešová táhla házenkářky Písku, ty se posunuly na druhé místo interligy

Písek si proti Porubě připsal s přehledem šesté vítězství v sezoně v řadě, na kontě má jen jedinou porážku z úvodního kola v Šaľe. Za triumfem tým táhla Iveta Korešová, která nastřílela 14 gólů. Poruba má opačnou bilanci a s jednou výhrou je desátá.
Kynžvart ztratil zápas v Michalovcích až v koncovce a mohl i prohrát. Bronzové medailistky z minulé sezony domácí soutěže na Slovensku vedly čtyři minuty před koncem 21:19, soupeřky ale dokázaly vyrovnat a v závěru mohly rozhodnout, Martina Popovcová ale pět sekund před koncem neproměnila sedmičku.
Pražská Slavia přehrála v duelu tabulkových sousedů ve svém azylu v Lovosicích Plzeň 35:26. Připsala si třetí vítězství v sezoně a je sedmá.
MOL interliga házenkářek
7. kolo
Michalovce - Kynžvart 21:21 (10:12)
Slavia Praha - Plzeň 35:26 (20:10)
Poruba - Písek 25:32 (12:18)
Tabulka
|1.
|Dunajská Streda
|6
|6
|0
|0
|209:131
|12
|2.
|Písek
|7
|6
|0
|1
|216:201
|12
|3.
|Kynžvart
|7
|5
|1
|1
|216:176
|11
|4.
|Šaľa
|6
|5
|0
|1
|187:159
|10
|5.
|Michalovce
|7
|4
|1
|2
|197:173
|9
|6.
|Most
|6
|4
|0
|2
|179:138
|8
|7.
|Slavia Praha
|7
|3
|0
|4
|212:201
|6
|8.
|Plzeň
|7
|2
|0
|5
|202:217
|4
|9.
|Olomouc
|6
|1
|0
|5
|159:179
|2
|10.
|Poruba
|7
|1
|0
|6
|179:222
|2
|11.
|Zlín
|6
|1
|0
|5
|120:186
|2
|12.
|Hodonín
|6
|0
|0
|6
|124:217
|0