Korešová táhla házenkářky Písku, ty se posunuly na druhé místo interligy

Autor: ,
  20:36
Házenkářky Písku potvrdily na hřišti Poruby roli favoritek a po vítězství 32:25 se v neúplné tabulce interligy posunuly coby nejlepší český tým na druhé místo. O bod třetí je Kynžvart, který uhrál na hřišti Michalovců remízu 21:21. V čele je zatím suverénní Dunajská Streda, která získala stejně jako Písek 12 bodů, má ale zápas k dobru, neboť její sobotní duel 7. kola s Olomoucí byl odložen na neděli.

Iveta Korešová je zpět v českých barvách. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Písek si proti Porubě připsal s přehledem šesté vítězství v sezoně v řadě, na kontě má jen jedinou porážku z úvodního kola v Šaľe. Za triumfem tým táhla Iveta Korešová, která nastřílela 14 gólů. Poruba má opačnou bilanci a s jednou výhrou je desátá.

Kynžvart ztratil zápas v Michalovcích až v koncovce a mohl i prohrát. Bronzové medailistky z minulé sezony domácí soutěže na Slovensku vedly čtyři minuty před koncem 21:19, soupeřky ale dokázaly vyrovnat a v závěru mohly rozhodnout, Martina Popovcová ale pět sekund před koncem neproměnila sedmičku.

Pražská Slavia přehrála v duelu tabulkových sousedů ve svém azylu v Lovosicích Plzeň 35:26. Připsala si třetí vítězství v sezoně a je sedmá.

MOL interliga házenkářek

7. kolo

Michalovce - Kynžvart 21:21 (10:12)
Nejvíce branek: Popovcová 6/2, Soskydová 3 - Vávrová 11/3, Božovičová a Kapusniaková po 3

Slavia Praha - Plzeň 35:26 (20:10)
Nejvíce branek: Švihnosová 7, Doležalová 6, Holečková 6/1 - Koubová 6/2, Fenclová 5/2, Vrbková 4/1

Poruba - Písek 25:32 (12:18)
Nejvíce branek: Cabadajová 5, Karolína Rajová 5/2, Kašpárková 4, Farářová 4/2 - Korešová 14/5, Svobodová 6, Holeňáková a Mazánková po 5

Tabulka

1.Dunajská Streda6600209:13112
2.Písek7601216:20112
3.Kynžvart7511216:17611
4.Šaľa6501187:15910
5.Michalovce7412197:1739
6.Most6402179:1388
7.Slavia Praha7304212:2016
8.Plzeň7205202:2174
9.Olomouc6105159:1792
10.Poruba7106179:2222
11.Zlín6105120:1862
12.Hodonín6006124:2170
