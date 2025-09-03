Překvapení na úvod interligy. Házenkářky Olomouce si vyšláply na mistrovský Most

V uplynulém ročníku pátá Olomouc většinu prvního poločasu s favoritem prohrávala, maximálně však o dvě branky. V závěru úvodní části se ale dostala do vedení, vyhrála ji 13:12, a poté už nikdy neztrácela. Černým andělům se podařilo několikrát pouze srovnat, naposledy ve 21. minutě na 22:22, domácí ale poté odskočily a náskok udržely.
Mosteckému týmu pod vedením staronového kouče Jiřího Tancoše nebylo nic platných ani devět gólů reprezentační spojky Veroniky Andrýskové, jež se vrátila po dvou letech z bundesligy. Nejlepšími střelkyněmi vítězek byly s pěti brankami Monika Machačová a Anna Kubálková.
Zbývající zápasy 1. kola se hrají o víkendu.
3. K. Kubálková,5. Machačová,7. Kräuterová,11. Daňková,13. Ešnerová,16. A. Kubálková,17. A. Kubálková,21. ,22. Protivánková,24. Machačová,25. Machačová,28. Machačová,32. Horáková,34. ,37. Horáková,39. Machačová,41. K. Kubálková,48. Kräuterová,51. Roupcová,52. ,52. Roupcová,55. A. Kubálková,60. Kräuterová,60. K. Kubálková
1. ,3. Behenská,6. ,13. Kostelná,14. ,18. Kostelná,18. Kostelná,19. Kostelná,22. Jestříbková,23. Behenská,28. ,31. ,33. Behenská,35. Szarková,43. ,45. ,47. ,50. ,50. Jestříbková,51. ,55. Behenská,56. Jestříbková,59. ,60. Kroftová
Fadrná, Polášková – Protivánková, Roupcová, Horáková, Machačová, Daňková, K. Kubálková, Ešnerová, A. Kubálková, Kräuterová.
Mučková – Jestříbková, Řádová, Behenská, Kroftová, Kostelná, Veselovská, Szarková, Stříšková.
48. Protivánková