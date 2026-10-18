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Čeští inline hokejisté berou stříbrné medaile, ve finále MS podlehli Francii

Autor: ,
  10:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Čeští inline hokejisté podlehli ve finále mistrovství světa organizace FIRS v Asunciónu Francii 5:7 a obhájili stříbro z roku 2024. Na medailové pozice se dostali podevatenácté za sebou a ve finále byli pošesté v řadě. Na triumfy z let 2018, 2021 a 2022 svěřenci trenéra Martina Mecery nenavázali a na deváté zlato stále čekají.

Francie se dočkala druhého triumfu v historii poté, co v roce 2017 ovládla šampionát v čínském Nankingu. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zařídil finálovou výhru Karl Gabillet. V českém týmu si připsal tři body za dvě trefy a jednu přihrávku Jakub Bernad a dvakrát skóroval Marek Loskot.

Francie vedla 2:0 a 3:1. Na přelomu prvního a druhého poločasu sice smazali ztrátu Bernad s Matějem Kvasničkou, ale ve 24. minutě vrátil Francii náskok svým druhým gólem v utkání Alex Gauze a dvoubrankové vedení zařídil Marius Godano.

Na Bernadovo snížení zareagoval Gabillet. V čase 32:08 vykřesal naději českému týmu Loskot, ale 22 sekund před koncem pečetil výsledek při power play do prázdné branky Gabillet.

MS v inline hokeji organizace FIRS v Asunciónu

Finále:
Česko - Francie 5:7 (2:3, 3:4)
Branky: 9. a 33. Loskot, 20. a 32. Bernad, 22. Kvasnička - 3., 32. a 40. Gabillet, 10. a 24. Gauze, 9. Farmer, 26. Godano

O 3. místo:
Slovensko - USA 0:2 (0:1, 0:1)

Konečné pořadí: 1. Francie, 2. Česko, 3. USA, 4. Slovensko, 5. Itálie, 6. Rusko, 7. Namibie, 8. Argentina, 9. Německo, 10. Tchaj-wan, 11. Kolumbie, 12. Švýcarsko, 13. Mexiko, 14. Ekvádor, 15. Portoriko, 16. Indie, 17. Chile, 18. Uruguay, 19. Paraguay

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Geerlingsová vs. SamsonTenis - Finále - 18. 10. 2026:Geerlingsová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 3:2
  • 1.10
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Žižkov vs. TáborskoFotbal - 11. kolo - 18. 10. 2026:Žižkov vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
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Živě2:0
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Živě2:1
  • 2.10
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Zbrojovka Brno B vs. Zlín BFotbal - 12. kolo - 18. 10. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
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