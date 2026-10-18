Francie se dočkala druhého triumfu v historii poté, co v roce 2017 ovládla šampionát v čínském Nankingu. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zařídil finálovou výhru Karl Gabillet. V českém týmu si připsal tři body za dvě trefy a jednu přihrávku Jakub Bernad a dvakrát skóroval Marek Loskot.
Francie vedla 2:0 a 3:1. Na přelomu prvního a druhého poločasu sice smazali ztrátu Bernad s Matějem Kvasničkou, ale ve 24. minutě vrátil Francii náskok svým druhým gólem v utkání Alex Gauze a dvoubrankové vedení zařídil Marius Godano.
Na Bernadovo snížení zareagoval Gabillet. V čase 32:08 vykřesal naději českému týmu Loskot, ale 22 sekund před koncem pečetil výsledek při power play do prázdné branky Gabillet.
MS v inline hokeji organizace FIRS v Asunciónu
Finále:
O 3. místo:
Konečné pořadí: 1. Francie, 2. Česko, 3. USA, 4. Slovensko, 5. Itálie, 6. Rusko, 7. Namibie, 8. Argentina, 9. Německo, 10. Tchaj-wan, 11. Kolumbie, 12. Švýcarsko, 13. Mexiko, 14. Ekvádor, 15. Portoriko, 16. Indie, 17. Chile, 18. Uruguay, 19. Paraguay