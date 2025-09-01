Podrobit se testu pohlaví? Boxerka Chalífová se odvolala a chce na MS

Podle agentury AFP nemá odvolání Chalífové šanci na úspěch, protože šampionát v Liverpoolu startuje už ve čtvrtek a CAS odmítl její žádost zneplatnit nařízení World Boxing po dobu projednávání případu.
„Obě strany si v současnosti vyměňují písemné podklady a s jejich souhlasem bude naplánováno slyšení,“ uvedl CAS.
Triumf Chalífové na loňských olympijských hrách v Paříži provázely bouřlivé debaty o oprávněnosti jejího startu mezi ženami. Dřívější zastřešující organizace amatérského boxu IBA ji totiž v roce 2023 diskvalifikovala v průběhu mistrovství světa na základě blíže nespecifikovaných testů s tím, že nesplňuje kritéria potřebná ke startu mezi ženami.
Na olympijských hrách ale podle regulí MOV startovat směla, neboť se narodila jako žena, vyrostla jako žena a po celou kariéru soutěžila pouze v ženských kategoriích.
World Boxing, která bude organizovat i příští olympijský turnaj v roce 2028, se letos v květnu rozhodla zavést genetický screening pohlaví pomocí testů PCR, který rozhodne o zařazení boxerů a boxerek. Organizace tím chce zajistit bezpečné a spravedlivé soutěže pro muže i ženy. Šestadvacetiletá Chalífová se původně plánovala v červnu zúčastnit turnaje v Eindhovenu, ale po ohlášení povinných testů v Nizozemsku nestartovala.