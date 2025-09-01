Podrobit se testu pohlaví? Boxerka Chalífová se odvolala a chce na MS

Autor: ,
  19:48
Olympijská vítězka Imán Chalífová se odvolala proti nařízení organizace World Boxing, jež vyžaduje pro účast v soutěžích test k určení pohlaví. Arbitrážní soud pro sport (CAS) v pondělí oznámil, že alžírská boxerka se chce bez absolvování genetického testu zúčastnit blížícího se mistrovství světa.
Kontroverzní Imán Chalífová (1. srpna 2024)

Kontroverzní Imán Chalífová (1. srpna 2024) | foto: Reuters

Alžírská boxerka Imán Chalífová salutuje po vyhraném olympijském ifnále.
Alžírská boxerka Imán Chalífová slaví zisk zlaté medaile.
Alžírská boxerka Imán Chalífová slaví zisk zlaté medaile.
Alžírská boxerka Imán Chalífová slaví zisk zlaté medaile.
Podle agentury AFP nemá odvolání Chalífové šanci na úspěch, protože šampionát v Liverpoolu startuje už ve čtvrtek a CAS odmítl její žádost zneplatnit nařízení World Boxing po dobu projednávání případu.

„Obě strany si v současnosti vyměňují písemné podklady a s jejich souhlasem bude naplánováno slyšení,“ uvedl CAS.

Alžírská boxerka Imán Chalífová salutuje po vyhraném olympijském ifnále.

Triumf Chalífové na loňských olympijských hrách v Paříži provázely bouřlivé debaty o oprávněnosti jejího startu mezi ženami. Dřívější zastřešující organizace amatérského boxu IBA ji totiž v roce 2023 diskvalifikovala v průběhu mistrovství světa na základě blíže nespecifikovaných testů s tím, že nesplňuje kritéria potřebná ke startu mezi ženami.

Na olympijských hrách ale podle regulí MOV startovat směla, neboť se narodila jako žena, vyrostla jako žena a po celou kariéru soutěžila pouze v ženských kategoriích.

Zastrašování a úplatky. Český rozhodčí o ruské roli v boxu i kauze Chalífové

World Boxing, která bude organizovat i příští olympijský turnaj v roce 2028, se letos v květnu rozhodla zavést genetický screening pohlaví pomocí testů PCR, který rozhodne o zařazení boxerů a boxerek. Organizace tím chce zajistit bezpečné a spravedlivé soutěže pro muže i ženy. Šestadvacetiletá Chalífová se původně plánovala v červnu zúčastnit turnaje v Eindhovenu, ale po ohlášení povinných testů v Nizozemsku nestartovala.

Výsledky

