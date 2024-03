Šampion Iditarodu po zabití losa pokračuje v závodě s dvouhodinovým trestem

Los se připletl ke spřežení, které Seavey řídil, zhruba dvanáct hodin po nedělním startu tradičního závodu napříč Aljaškou. Musher, jenž se s pěti triumfy dělí o vedení v historických tabulkách s Rickem Swensonem, zvíře v sebeobraně zastřelil. To pravidla závodu nezakazují, ale po závodnících požadují, aby zabité zvíře na místě sami nebo s pomocí soupeřů vyvrhli, tedy zbavili střev a dalších vnitřností.

O to se Seavey pokusil. „Vyvrhl jsme ho nejlépe, jak jsem dokázal, ale bylo to ošklivé,“ řekl v pondělí ráno na kontrolním bodu ve Finger Lake, kde o incidentu informoval pořadatele a požádal je, aby losa odstranili z trati. Zanechal zde také jednoho ze svých psů, který se při střetu s losem zranil. Toho organizátoři odvezli na ošetření k veterináři do Anchorage.

Okolnosti nehody vyšetřoval tříčlenný panel. Zjistil, že Seavey na místě zabití strávil deset minut. Pak hnal své spřežení osmnáct kilometrů do místa tříhodinového odpočinku, odkud se vydal před šestou hodinou ranní směrem ke kontrolnímu bodu ve Finger Lake. Arbitři rozhodli, že Seavey nepostupoval správně. „Usoudili jsme, že zvíře nebylo musherem uspokojivě vyvrhnuto,“ odůvodnili dvouhodinovou penalizaci, kterou závodníkovi udělili.

Pořadatelé mají možnost za jeden prohřešek dát až osmihodinový trest. Penalizace si mohou musheři odpykat při povinných přestávkách na trati, nebo jsou jim přičteny ke konečnému času v cíli. Seavey bude mít dvě hodiny navíc k předepsané čtyřiadvacetihodinové pauze na odpočinek.

Ve středu útočil na rekordní šesté vítězství, když jako první opouštěl kontrolní bod v bývalém hornickém městě Ophiru po 563 kilometrech závodu. Celkem měří Iditarod tisíc mil, tedy 1609 kilometrů. Aktuálního ročníku se účastní 38 musherů se svými spřeženími.