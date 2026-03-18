Holmesovi psi opět nejlepší, slavný závod napříč Aljaškou má stejného šampiona

Třiačtyřicetiletý rodák z Alabamy, který žije na Aljašce od 18 let, se stal teprve třetím závodníkem v historii, jemuž se povedlo premiérový triumf obhájit. Na Iditarodu startoval podeváté.
Holmes doufá, že jeho vítězství inspiruje ostatní v honbě za sny, které se mohou zdát nedosažitelné. „Nejvíc pro mě znamená, že mohu svým příběhem inspirovat ostatní. Nezáleží na tom, kde začnete, ale na tom, kde skončíte. Nikdy neztrácejte naději a vždy jděte dál,“ uvedl na tiskové konferenci.
Mrazy minus 40, divočina, i útok losa. Jak český vytrvalec pokořil Aljašku
Bývalá hvězda reality show National Geographic Život v sevření mrazu (Life Below Zero), která sledovala útrapy lidí žijících v drsných podmínkách na Aljašce, díky vítězství vydělala 80 000 dolarů (1,7 milionu korun). Loni to bylo 57 000 dolarů. Letos dotace vzrostla díky podpoře norského miliardáře Kjella Rökkeho, který se zúčastnil nově vytvořené nesoutěžní amatérské kategorie.
V soutěži startovalo 34 musherů, což byl druhý nejmenší počet v historii. Závod čelí kritice ochránců zvířat, podle kterých uhynulo během 54 let dlouhé historie Iditarodu více než 150 psů. Organizátoři počet nikdy nezveřejnili. Letos podle agentury AP uhynula jedna fena.