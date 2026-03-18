Holmesovi psi opět nejlepší, slavný závod napříč Aljaškou má stejného šampiona

  13:27
Slavný závod psích spřežení Iditarod vyhrál stejně jako loni musher Jessie Holmes. Trasu napříč Aljaškou z Anchorage do Nome dlouhou zhruba 1609 kilometrů urazil za devět dní, sedm hodin a 32 minut.

Musher Jessie Holmes slaví s psími parťáky. | foto: AP

Třiačtyřicetiletý rodák z Alabamy, který žije na Aljašce od 18 let, se stal teprve třetím závodníkem v historii, jemuž se povedlo premiérový triumf obhájit. Na Iditarodu startoval podeváté.

Holmes doufá, že jeho vítězství inspiruje ostatní v honbě za sny, které se mohou zdát nedosažitelné. „Nejvíc pro mě znamená, že mohu svým příběhem inspirovat ostatní. Nezáleží na tom, kde začnete, ale na tom, kde skončíte. Nikdy neztrácejte naději a vždy jděte dál,“ uvedl na tiskové konferenci.

Mrazy minus 40, divočina, i útok losa. Jak český vytrvalec pokořil Aljašku

Bývalá hvězda reality show National Geographic Život v sevření mrazu (Life Below Zero), která sledovala útrapy lidí žijících v drsných podmínkách na Aljašce, díky vítězství vydělala 80 000 dolarů (1,7 milionu korun). Loni to bylo 57 000 dolarů. Letos dotace vzrostla díky podpoře norského miliardáře Kjella Rökkeho, který se zúčastnil nově vytvořené nesoutěžní amatérské kategorie.

V soutěži startovalo 34 musherů, což byl druhý nejmenší počet v historii. Závod čelí kritice ochránců zvířat, podle kterých uhynulo během 54 let dlouhé historie Iditarodu více než 150 psů. Organizátoři počet nikdy nezveřejnili. Letos podle agentury AP uhynula jedna fena.

Tipsport - partner programu
Braga vs. FerencvárosFotbal - - 18. 3. 2026:Braga vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
18. 3. 16:30
  • 1.47
  • 4.70
  • 6.67
Plzeň vs. SpartaHokej - Čtvrtfinále - 18. 3. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
18. 3. 17:30
  • 2.28
  • 3.79
  • 2.80
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - Semifinále - 18. 3. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
18. 3. 17:30
  • 1.70
  • 4.31
  • 3.92
Valentová vs. VolynetsováTenis - - 18. 3. 2026:Valentová vs. Volynetsová //www.idnes.cz/sport
18. 3. 17:30
  • 1.61
  • -
  • 2.32
Pardubice vs. KometaHokej - Čtvrtfinále - 18. 3. 2026:Pardubice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:00
  • 1.65
  • 4.42
  • 4.72
Kolín vs. ZlínHokej - Semifinále - 18. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:00
  • 2.00
  • 4.00
  • 3.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Holmesovi psi opět nejlepší, slavný závod napříč Aljaškou má stejného šampiona

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

