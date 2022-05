Nejen Krpálek a Sáblíková, cenu získala i Vysočina Arena

„Samozřejmě mám radost,“ uvedl šéf organizačního výboru novoměstských akcí Jiří Hamza, který trofej přebíral. „Kraji Vysočina přeji, aby stavbou příštího dvacetiletí byl zimák v Jihlavě, na který tu všichni dvacet let čekají. A my klidně budeme v pořadí druzí,“ dodal s úsměvem.

Zatímco CZ Loko Arénu čeká demolice a na jejím místě by měla být postavena zbrusu nová multifunkční Horácká Arena, sportovní areál v Novém Městě by měl projít zásadní modernizací. A to nejen s výhledem k biatlonovému mistrovství světa, které bude Vysočina Arena hostit v únoru roku 2024.

„I když jsme projekt modernizace museli kvůli financím přehodnotit, jedeme podle původního plánu. Jednáme s vládou ohledně financí a zároveň budeme dokončovat soutěž. Uvidíme, co vysoutěžíme a na co dosáhneme,“ nechtěl událostem předbíhat Hamza. „Věřím, že výsledek bude důstojný. Tak, aby Vysočina Arena mohla největší sportovní akce hostit i dalších dvacet let,“ přeje si.

Hamza také chválil oba oceněné sportovce. „Jsou to dva poctivci odkojení Vysočinou,“ uvedl na adresu Krpálka a Sáblíkové. „Přestože měli úžasné úspěchy, zůstali Lukáš i Martina úplně normálními lidmi. Takže je potřeba jim pogratulovat a věřit, že podobných sportovců budeme mít více.“