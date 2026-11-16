I šipkaři už se mění. Dnes váží mladí padesát kilo i s postelí, říká Sedláček

Nyní ale tento 47letý pořízek s přezdívkou „Zlej Kája“ objíždí světovou scénu od února do Vánoc a jeho program je časově srovnatelný s životem tenistů či fotbalistů.
Zrovna je ve Wolverhamptonu na turnaji Grand Slam of Darts, kde navzdory prohře 4:5 nad Maikem Kuivenhovenem stále hýčká naději na postup ze skupiny. O osmifinále se v úterý večer popere se světovou devítkou Nathanem Aspinallem.
Může se vůbec člověk na profesionální úroveň vytrénovat, nebo musí mít talent?
Bez tréninku není výkonnost. Talent je jasný, ale tréninkový proces, objíždění turnajů a trénování psychiky je strašně důležité. Liší se to hráč od hráče, naprostá většina se ale striktně drží tréninku. Některým stačí turnajová zátěž – když jsou dva tři dny doma, šipek se ani nedotknou, protože mají odházeno a jsou mentálně správně nastavení.
Vy sám sebe za supertalent nepovažujete?
Ne, mám to vydřené u terče, hodiny a hodiny, miliony odházených šipek. Začínal jsem od nejnižší ligy a trvalo mi to dvacet pět let. Je to o disciplíně a výdrži. Celý můj život se točí kolem šipek.
Před deseti lety se říkalo, že Čech se profesionálem nikdy nestane. Ale v roce 2020 jste se jím právě vy stal. Namotivovala vás i tato „česká nepřejícnost“?
Taky. Jak já je nazývám, „zlí jazykové“ tvrdili, že se tam žádný Čech nedostane. To mě popudilo a řekl jsem si, že tu profi kartu vyhraju. Když se tehdy člověk dostal na tour a vyhrál zápas, bylo to skvělé. Dneska když postoupí do semifinále, lidi řeknou, že ani nehrál finále. Ale člověk pro výhru dělá maximum. U někoho ten proces trvá pět let, někdo se tam nedostane nikdy, i když je kvalitní hráč. Konkurence je obrovská a hra se pořád zkvalitňuje.
Jak jsou profesionální šipky časově náročné?
Je to naplněný kalendář na celý rok. Když se člověk navíc umísťuje, těch turnajů je víc. Šipkařský rok začíná v polovině února a končí mistrovstvím světa v prosinci. Jediný volný měsíc je leden, a to jen pokud hráč udrží profi kartu a nemusí o ni znovu bojovat v kvalifikační škole.
Dá se to tedy přirovnat k jiným sportům?
Je to hodně podobné tenistům. Absolvujete menší turnaje, pak ty větší a grand slamy. Sezona je dlouhá, cestování náročné. Na turnaje jezdím klidně osm nebo deset hodin, strávím tam tři dny, a když nepostoupím, hraju dohromady sotva deset minut.
Myslíte, že se podepisuje časová náročnost a životní styl na turnajích na tom, že řada šipkařů nemá na první pohled zrovna sportovní postavu?
Životospráva na turnajích je náročná. Ráno se nasnídáte po anglicku, před zápasem nemáte chuť na oběd, protože byste byl nacpaný a malátný. Nervozita a strava před zápasem vám nedovolí do sebe nic nahustit. Přejde zápas, končíte večer, všechno z vás spadne a zjistíte, že jste vlastně vůbec nejedl. Pak si něco objednáte, protože nikde nic není otevřeného.
A k tomu jedno dvě piva, ne?
Dřív ano, tehdy to bylo volnější, ale tahle doba je už dávno pryč. Dneska nastupuje mladší generace, kluci, kteří váží padesát kilo i s postelí. Už se to posunulo dál, než že by to byla jen hospodská hra.
Vy sám jste říkal, že si pivo dáte. Nemůže to být jeden z faktorů, proč si lidé šipky nepředstaví jako profi sport?
Může to tak vypadat. U starší generace ty atletické postavy opravdu nejsou. Je to hodně i životním stylem na ostrovech – ta populace je prostě silnější a stravovací návyky jsou brutální, mnohdy ti lidi neumějí jíst normálně. I proto někteří hráči tak vypadají.
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Štvou vás dotazy, zda šipky patří mezi regulérní sporty?
To je na neznalosti těch lidí. Mě to neurazí ani nenaštve. Asi mají pohled takový, že vidí automat zakouřený v hospodě a u toho čtyři týpky s pivem v ruce. Na jednu stranu to chápu, ale snažím se jim obraz šipek nastínit takový, jaký ve skutečnosti je. Většina z nich pak nevěřícně kroutí hlavou, co vlastně absolvujeme.
A jak funguje ekonomická stránka? Říkal jste, že prize money za turnaje jsou zavádějící.
Každý hráč to má s manažerskou skupinou nastavené jinak, podle výkonnosti a umístění. Ale pro hráče, který začíná, platí základní vzorec: vyhraje tisíc liber, dvacet procent jde na daně v Anglii, zbytek se dělí na polovinu mezi hráče a manažera. Takže z tisícilibrovky máte čtyři sta liber. Ale musíte jíst, pít, být tam. Manažer hradí letenky, ubytování, přepravu. Kdyby si to člověk měl hradit sám, není to výhra, pokud nevyděláváte řádově miliony.
Než jste začal hrát profesionálně, založil jste firmu, kterou máte dodnes. Neomezuje vás to?
Myšlenka ji opustit byla, když se nedařilo, ale to bylo snad jednou za posledních iks let. Firma funguje zhruba od roku 2011. Mám tam tři zaměstnance, kteří se o to postarají, i když tam nejsem. Máme sklad s technickým plynem pro velkou firmu, vozíme plyny na točení piva a propan-butan. Za ta léta jsme si vybudovali jméno. Je to takové moje další dítě a bylo by mi líto, kdybych se ho měl vzdát.
Dokážete si představit, že se do firmy vrátíte, až přestanete hrát?
Určitě. Na profi úrovni nemáte nic jistého. Když získáte profi kartu na dva roky, musíte se za tu dobu dostat do šedesátého čtvrtého místa. Když vypadnete z hlavních turnajů a nevyděláváte prize money, stojí vás to jen peníze. Manažer vás nebude chtít, když nemáte výsledky, a cestování je pak enormně náročné časově i finančně.
Jak vypadá váš trénink?
Já nejradši trénuji tzv „tělo na tělo“, když cítím soupeře za zády. Samozřejmě hraji i proti počítači, ale to není ono. Trénink trvá individuálně. Standardně se u mě v šipkárně scházíme na půl šestou, dva až čtyři lidi, a hrajeme do jedenácti do dvanácti. Když jsem doma pár dní, jdu trénovat. Ale když se vracím ze štací, kde držím šipky v ruce čtyři až šest hodin denně, jsem rád, že si jeden den odpočinu.
To chápu. Šipky jsou jednostranný pohyb. Jak to kompenzujete?
Třicet let stojím na jedné noze, takže to musí člověk vyvažovat zdravým pohybem. Mám dost aktivit kolem domu – houby, pes, slepice, křepelky, dvě malé děti. Rád si občas ještě zvednu činku a plavu. Kdyby člověk měl tým, fyzioterapeuta, masáže, dal by tělu ten nadstandard, tak by se to možná podepsalo i na výkonu.
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A jak je náročné skloubit turnaje s rodinným životem?
Je to tak náročné jako život každého profi sportovce. Vidíte se úplně minimálně. Když jste dva tři dny doma v týdnu, snažíte se to nahradit, ale je to obtížné. Rodina jezdí se mnou na pár turnajů v roce, ale to je ta bolístka. Jeden zápas vás stojí tři dny života a s blízkými komunikujete jen přes videotelefon. I psychicky je to náročné.
I proto jste se nedávno spojil se sportovním psychologem, že?
Už to, že jsem se odhodlal, byla pro mě výhra. Přineslo mi to pocit, že s tím něco dělám. S psychologem mluvíte jinak než doma s manželkou nebo s kamarádem. Ti lidé svou práci umí, dostanou se vám do skrytých detailů, které si ani nevybavujete. Je to postupný proces, kdy musíte vyhnat kostlivce ze skříně a jít dál. Šipky jsou špičkový sport a člověk musí vyzkoušet maximum, aby se dostal co nejdál.
Takže hranice mezi stoprocentním a špatným výkonem v šipkách je dost tenká.
To teda. Šipky jsou precizní sport, záleží na milimetrech. Rozhodit vás může sebemenší věc. Někdy se ale povede pěkný nához, zavření, a najednou cítíte zase sílu. Během hry se ta stádia opakují. Ideální je, když nic necítíte, přijdete spokojený a spínačem „vypnete“ okolí na sto procent. Jsou ale zápasy, kdy přijdou různé mentální křeče, které se těžko překonávají.
Vy sám jste jako mnozí začínal v hospodách na „šipkomatech“. Kdy přišlo uvědomění, že to může být víc než zábava?
Když jsem viděl na Eurosportu mistrovství světa z Lakeside, to mě úplně uhranulo. Navíc mě nakoplo, že jsem tam viděl hrát Krzysztofa Ratajského, se kterým jsme se potkávali právě na softových elektronických šipkách. Říkal jsem si, jak je možné, že se tam dostal. Začal jsem to zjišťovat, a nakonec jsem se tam kvalifikoval též. To byl ten bod zlomu. Ale na softové šipky mám skvělé vzpomínky. Jsme s manželkou několikanásobní mistři republiky a vicemistři Evropy. Byl to úplný trend.
Dvakrát jste v kariéře přišel o profesionální kartu, to muselo být stresující období.
Víte, když jsem ji ztratil poprvé, tak se mi na jednu stranu strašně ulevilo. Tlak pominul, měl jsem víc času pro sebe a pro rodinu. Začal jsem hrát turnaje, které může hrát člověk bez karty, a začalo se mi dařit. Ten rok bez karty mi docela pomohl, dostal jsem znovu chuť a začal vyhrávat důležité zápasy.
Takže ztráta karty pro vás paradoxně byla úlevou?
Strašný paradox, ale u mě to tak zafungovalo. Když jsem vypadl v posledním zápase, spadlo to ze mě. Říkal jsem si, že se vlastně nic tak hrozného nestalo. Uvolnilo mi to ruce i mysl. Nebudu půl roku hrát pod stresem, že mám co ztratit.
Samotný zápas trvá většinou pár minut, ale vy jste na místě několik dní. Jak se na něj naladíte?
Přijedu tři až tři a půl hodiny před zápasem. Mám k dispozici tréninkové terče a potřebuju se dostat do provozní teploty. Je to jako když atlet potřebuje strečink a zahřátí. Postupně se rozhazuju, naladím se a dostávám se do „tunelového vidění“. Dvě hodiny před zápasem přijde rozhodčí a jdeme se rozhazovat na střed. Pak už vás odvedou do nástupní uličky a jde se na to.
Mluvil jste o tunelovém vidění. Jak se vám daří vypnout okolí?
Pomáhá mi nástupní ulička. Tam člověk může vyjádřit emoce, má kontakt s fanoušky. Je to poslední krok před hracím pódiem. Jakmile přijdu tam, podám ruku a přepínám spínač, vidím jen terč. Nedá se to naučit, je to o zkušenostech. Čím víc jste na pódiu, tím líp se tam cítíte.
Co se stane, když se ten „spínač“ nepodaří přepnout?
To se stává, když vám do hlavy vletí něco, co tam nepatří. Může to být problém v rodině nebo cokoli, co v tu chvíli vypluje. Soustředění není takové, začnete to pociťovat na hře. Čím víc se nedaří, tím víc se v tom topíte. Soupeř to vycítí a přikládá. Aniž byste chtěl, nejde to zvrátit. Kdybych věděl, jak si s tím pokaždé poradit, mohl bych dělat mentora ostatním.
A co vás u šipek drží, že u nich chcete vydržet ještě spoustu let?
Strašně mě to baví! Miluju tréninky a těším se na každý z nich. Jdu okolo terče a ten terč na mě mluví: „hoď si do mě“. Občas si říkám, že jsem posedlej, ale když chcete být nejlepší, musíte tomu obětovat maximum. A ještě o trošku víc. Není zaručené, že se to povede. Konkurence je neskutečná a mnoho skvělých talentů shořelo. Je to očistec. Talentů je strašně moc, ale náročnost je tak vysoká, že jen ti nejodolnější u toho vydrží.