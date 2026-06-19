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I napotřetí porážka. České volejbalistky prohrály v Lize národů i s Japonkami

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  16:02
České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápase proti týmu z neužší světové špičky. Dosud neporaženému Japonsku, které loni skončilo čtvrté na mistrovství světa, podlehly 0:3.
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Momentka z volejbalového utkání mezi Češkami (v modrém) a Japonkami. | foto: VolleyballWorld

První sadu prohrály jednoznačně 15:25, ale pak držely krok a podlehly až v koncovkách 23:25 a 25:27.

České volejbalistky se po úvodním dějství srovnaly v obraně i v útoku a výrazně přispěly k tomu, že se hrál velmi pohledný zápas s mnoha až zázračnými zákroky v poli z obou stran. V japonském dresu se v pátek v útoku nejvíce dařilo smečařce Jošino Satové, která zaznamenala 21 bodů. Nejproduktivnější českou hráčkou byla se 13 body kapitánka Michaela Mlejnková.

Volejbalistky v Lize národů jasně prohrály s USA, stříbrným týmem olympiády

Na první výhru na na Filipínách budou Češky útočit v neděli proti Dominikánské republice, což by měl být papírově nejpřijatelnější soupeř na tomto turnaji. V letošní VNL je zatím s jedním bodem poslední.

Liga národů volejbalistek v Pasig City (Filipíny)

Japonsko - Česko 3:0 (15, 23, 25)
Rozhodčí: Čche Če-hjo (Korea), Blúší (SAE). Čas: 94 min. Diváci: 1659.
Sestava a body Česka: Jehlářová 8, Grabovská 3, Grozer 5, Koulisiani 6, Orvošová 11, Mlejnková 13, libero Digrinová - Brancuská, Kneiflová 1, Pragerová, Svobodová, Rejmanová, Janská.
Nejvíce bodů Japonska: Satová 21, Išikawová 16, Wadová 13.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. HeideTenis - - 19. 6. 2026:Svrčina vs. Heide //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 5:5
  • 1.24
  • -
  • 3.85
Sabalenková vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 19. 6. 2026:Sabalenková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 0:0
  • 1.90
  • -
  • 1.90
USA vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 19. 6. 2026:USA vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
19. 6. 21:00
  • 1.63
  • 4.41
  • 5.27
Skotsko vs. MarokoFotbal - Skupina C - 20. 6. 2026:Skotsko vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
20. 6. 00:00
  • 5.79
  • 3.77
  • 1.68
Brazílie vs. HaitiFotbal - Skupina C - 20. 6. 2026:Brazílie vs. Haiti //www.idnes.cz/sport
20. 6. 03:00
  • 1.11
  • 10.70
  • 22.90
Turecko vs. ParaguayFotbal - Skupina D - 20. 6. 2026:Turecko vs. Paraguay //www.idnes.cz/sport
20. 6. 05:00
  • 2.08
  • 3.44
  • 3.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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