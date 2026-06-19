I napotřetí porážka. České volejbalistky prohrály v Lize národů i s Japonkami

První sadu prohrály jednoznačně 15:25, ale pak držely krok a podlehly až v koncovkách 23:25 a 25:27.
České volejbalistky se po úvodním dějství srovnaly v obraně i v útoku a výrazně přispěly k tomu, že se hrál velmi pohledný zápas s mnoha až zázračnými zákroky v poli z obou stran. V japonském dresu se v pátek v útoku nejvíce dařilo smečařce Jošino Satové, která zaznamenala 21 bodů. Nejproduktivnější českou hráčkou byla se 13 body kapitánka Michaela Mlejnková.
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Volejbalistky v Lize národů jasně prohrály s USA, stříbrným týmem olympiády
Na první výhru na na Filipínách budou Češky útočit v neděli proti Dominikánské republice, což by měl být papírově nejpřijatelnější soupeř na tomto turnaji. V letošní VNL je zatím s jedním bodem poslední.
Liga národů volejbalistek v Pasig City (Filipíny)
Japonsko - Česko 3:0 (15, 23, 25)