Hvězdný plavec vydražil svá olympijská zlata. Utržil téměř osm milionů korun

Vedle toho se jednačtyřicetiletý Lochte rozloučil se zlatem z kraulařské štafety na 4x200 m na OH v Aténách 2004, což byl jeho první olympijský triumf. Třetí vydraženou medailí bylo zlato ze stejné disciplíny na hrách v Riu de Janeiro 2016.
„Nikdy jsem neplaval pro medaile,“ uvedl Lochte v prosinci při ohlášení aukce. „Mým cílem vždy bylo být jedním z nejlepších plavců na světě. A tyhle medaile? To byla jen třešnička na dortu na této neuvěřitelné cestě,“ dodal osmnáctinásobný mistr světa z dlouhého bazénu.
Už v roce 2022 dal Lochte do aukce své tři stříbrné a tři bronzové medaile z olympijských her, tehdejší výtěžek šel na dětskou charitu.