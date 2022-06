Softbaloví Hroši přivedli mladého nadhazovače z Argentiny

Devatenáctiletý hráč týmu kouče Dušana Šnellyho pomůže vyřešit nelehkou situaci po odchodu dlouholeté opory, nadhazovače Michala Holobrádka, který se před sezonou rozhodl přestoupit za starším bratrem Jakubem do Břeclavi.

„Do sestavy jsme proto nasadili naše dva mladé nadhazovače Matěje Macese (16 let) a Dominika Šubrta (19),“ popisuje Šnelly. „Oba jsou však ještě věkem junioři, takže musí jeden týden házet seniorskou a druhý týden juniorskou extraligu. Proto jsme se jim nyní rozhodli trochu odlehčit.“



Právě Laraburru, který se na Vysočině zdrží do konce základní části, může hrát i nejvyšší soutěže obou zmiňovaných kategorií. „Pak se bude muset vrátit do Argentiny, protože nastoupí do kvalifikace o mistrovství světa do 23 let,“ upřesňuje Šnelly.

„Ale v tu chvíli přiletí reprezentační nadhazovač Venezuely Luis Miguel Colombo Perez, který by měl sezonu doházet,“ dodal.