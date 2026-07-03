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Hřeší pizzou, sní o Švýcarsku. Gymnazista Motejzík prahne i po finském šampionátu

Aleš Kubelka
  7:55

Mladoboleslavský Mikeš Motezjík po triumfu v Superfinále. | foto: Jan Vlach / Florbal Mladá Boleslav

Už v sedmnácti letech oblékl seniorský reprezentační dres a rozhodně v něm nepůsobil jako zakřiknutý zelenáč, co má na palubovce ostych. Není tudíž divu, že si služby talentovaného útočníka Mikeše Motejzíka pojistil mladoboleslavský klub až do roku 2030.

„Stávající smlouva mu měla skončit za dva roky, ale cítíme, že Mikeš má být pilířem Bolky i v delším časovém výhledu. Jedná se o největší talent českého florbalu posledního období, hráče stále ještě juniorského věku, který už nyní dokáže nést tíhu velkých zápasů v mužské kategorii,“ řekl k prodloužení smlouvy se sedmnáctiletým „klenotem“ generální manažer mladoboleslavského klubu Tomáš Pacák.

Ačkoliv u Motejzíka nakonec zvítězil florbal, v dětství koketoval i s dalšími sporty. „Na zahradě mám dodnes fotbalovou branku, pingpongový stůl a basketbalový koš. Jako kluk jsem jezdil i na tenisové kempy. K florbalu mě přitáhl táta, který v minulosti působil v několika klubech v nejvyšší lize,“ říká rodák z České Lípy.

Právě ve městě na Ploučnici prožil útlá mládežnická léta, která ho na velký svět elitního florbalu dokonale připravila.

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„Už jako dorostenec jsem v České Lípě hrál za juniory, z nichž většina byla o tři roky starší než já. To mi hodně pomohlo po přestupu do Mladé Boleslavi, kde bylo tempo hry mnohem rychlejší,“ upozorňuje Motejzík.

Premiéru v superlize prožil loni v září, když mu bylo teprve šestnáct let. Kdo ale čekal, že sezonu pojme jako oťukávací seznamku s českou florbalovou elitou, byl by na omylu. V základní části posbíral 26 branek a 31 asistencí, patřil tak mezi pětici nejproduktivnějších hráčů mistrovské Boleslavi.

„Sezona se opravdu povedla. Ani jeden zápas jsme neprohráli, kromě ligy jsme ovládli i Český pohár. Z osobního pohledu to bylo zpočátku složité. Začínal jsem z lavičky a také jsem byl zraněný. Postupem času jsem ale dostával víc prostoru a napevno se zapracoval do sestavy,“ cení si Motejzík.

Uplynulá sezona pro něj byla vskutku turbulentní. Na jaře vybojoval stříbro na globálním šampionátu juniorů, byl zařazen do All Stars týmu turnaje a svými výkony si řekl o účast v mužském národním týmu, kde se stal třetím nejmladším reprezentantem v historii.

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„Vážím si toho, že jsem ve svém věku vůbec dostal šanci naskočit do přípravných zápasů nároďáku. Během následujícího půlroku se chci ještě posunout, abych mohl zabojovat o nominaci na seniorské mistrovství světa, které se hraje v prosinci ve Finsku. To je pro mě obrovská motivace,“ říká vítěz ankety Junior roku Českého florbalu 2025/2026.

Zdravé proteiny, hříšné těsto

Novým generálním sponzorem florbalové Mladé Boleslavi se stala v červnu společnost AMIX Nutrition, která patří mezi lídry na evropském trhu sportovní výživy.

„Osobně používám doplňky stravy na imunitu, spánek, klouby a protein. Ale přiznám se, že sem tam i hřeším. Třeba pizzou,“ usměje se florbalová kometa.

V současné době studuje na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kde má individuální plán.

„Po prázdninách jdu do třeťáku. Nejsem premiant třídy, ale nějak školu zvládám. Moc si vážím toho, že mi učitelé vycházejí vstříc. Ale nezastírám, že mým snem je profesionální florbalová kariéra. A kdybych si mohl vybrat, tak ve Švýcarsku,“ zasní se Motejzík.

Nakročeno k tomu má ideálně.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Trenčín vs. ZlínFotbal - - 3. 7. 2026:Trenčín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
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  • 2.55
Muchová vs. SawangkaewováTenis - - 3. 7. 2026:Muchová vs. Sawangkaewová //www.idnes.cz/sport
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Sturm Graz vs. FC KošiceFotbal - - 3. 7. 2026:Sturm Graz vs. FC Košice //www.idnes.cz/sport
3. 7. 16:00
  • 1.36
  • 4.56
  • 6.23
Jablonec vs. Ústí n. L.Fotbal - - 3. 7. 2026:Jablonec vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
3. 7. 17:00
  • 1.35
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