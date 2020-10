Musíme čekat a věřit. Největším soupeřem Gladiators je teď epidemie

Základní částí Paddock ligy amerického fotbalu prosvištěl jihlavský tým skvěle, bezchybně. Gladiátoři vyhráli všech osm zápasů a právem se tak stali největším favoritem na zisk domácího titulu.

Věřili, že uspějí i v semifinálové bitvě proti ostravským Steelers. Jenže krátce před utkáním se kvůli opatřením souvisejícím s koronavirem všechny sportovní soutěže v zemi přerušily.

A začalo období nejistoty.

„Víc o tom, jak by to mělo fungovat dál, bychom se měli dozvědět v pondělí 26. října, kdy bude jednat rada České asociace amerického fotbalu,“ uvedl předseda klubu Vysočina Gladiators Martin Kulha.

Předpokládám, že ve hře jsou v podstatě jen dvě varianty. Jednak že se semifinálové bitvy ještě o nějaký ten den či týden odloží, případně liga rovnou skončí. Nebo je ještě nějaká další?

Ne, je to přesně tak, jak říkáte, jiná možnost není.

A co třeba odložit semifinále do příštího roku?

To se určitě nestane. Buď se play off odehraje ještě v listopadu, nebo se letošní ročník ukončí bez vyhlášení vítěze.

Gladiátoři v základní části Paddock ligy Vysočina - Ústí n. L. 37:0 Prague Mustangs - Vysočina 6:69 Pilsen - Vysočina 28:44 Vysočina – Brno Sígrs 42:20 Vysočina - Prague Mustangs 40:0 Ústí n. L. - Vysočina 0:27 Ostrava - Vysočina 6:35 Vysočina - Pilsen 35:0 kontumace

Což by konkrétně pro Gladiátory byla obrovská smůla, protože zatím jste měli našlápnuto na titul...

Škoda by to byla veliká, ale je to něco, co člověk neovlivní. Tudíž ani nemá cenu si s tím lámat hlavu. Nikdo s tím stejně nic neudělá. Musíme čekat a věřit.

A konkrétně vy věříte ve šťastný konec, tedy v brzké pokračování soutěže?

Těžko říct. Myslím, že k tomu, aby se semifinále odkládalo dál, by se musela situace zlepšovat. Jenže co jsem se díval na nové počty nakažených, tak ty dál rostou, takže reálné to asi moc není.

A jak je na tom po stránce pozitivních testů váš tým? Kolik hráčů má prokázaný covid-19?

U nás je to letos tak, že celkově, a netýká se to jen koronaviru, jsme na tom velmi dobře. Nemám informace o tom, že by některý z hráčů byl pozitivně testovaný. Pár kluků bylo v karanténě, ale nikdo není nemocný. Ani teď, ani v minulých týdnech nebyl.

Momentka ze zápasu amerického fotbalu mezi Jihlavou a Ústím nad Labem.

Dostali hráči nějaký prozatímní plán, jak se udržovat v co nejlepší kondici?

To je složité, protože my vlastně nevíme, jestli a na co se máme připravovat. Navíc není kde.

Tak alespoň každý sám doma, podle možností...

Jasně že se všichni nějak hýbou, každý podle svého uvážení. Ale otázku trénování bych řešil, až budeme znát nějaký konkrétní termín. Zatím jsme to nijak zvlášť neprobírali.

V týmu letos máte také Američana Josepha Bradleyho, ještě stále je v Česku, nebo už opustil republiku?

Kdepak, pořád je tady. A minimálně do půlky listopadu by tady měl být. Nebo spíš takhle, bude tady do té doby, dokud zůstane ještě aspoň nějaká šance, že se bude v play off pokračovat.

Vzal si ho někdo z týmu na starost? Přece jen je to cizinec, který v Jihlavě nepobývá příliš dlouho, a tudíž to asi nemá zrovna jednoduché. Navíc v téhle době, kdy je všude spousta omezení a zákazů...

Já bych řekl, že on je v tomhle směru docela samostatný, nevyžaduje nějakou zvláštní pozornost či péči.

Kdy jste s ním mluvil naposledy?

V úterý. Občas se s ním někdo od nás i vidí, ale zase ho nechceme nikam moc tahat, protože v případě, že by se nakazil, tak by to potom měl při návratu domů do Ameriky složité.

Bydlí na hotelu, v penzionu, nebo má pronajatý byt?

Bydlí v pronajatém bytě, takže funguje jako kdokoliv z nás. Situace je teď u nás složitá pro všechny.

Spousta lidí přišla kvůli částečnému lockdownu o zaměstnání, byť třeba jen dočasně. Jak jste na tom v tomhle směru vy?

Já pracuju v jedné jihlavské firmě jako technik.

K nejlepším hráčům Gladiátorů letos patří Jan Dunovský (vlevo), což potvrdil i v utkání s Brnem.

A práce máte zatím dost?

Jo, v pohodě, věřím, že práce u nás pořád bude.

Co ostatní členové klubu?

Všichni hráči mají svoje zaměstnání, nikdo u nás nedělá americký fotbal profesionálně.

Loni byl součástí týmu i Petr Kodým, který se živil jako učitel tance. Má ještě někdo další podobně zvláštní povolání, které na první pohled s americkým fotbalem nejde úplně dohromady?

Petr už u nás není a o nikom dalším nevím. Před nějakou dobou jsme přesně tohle téma řešili, protože asociace měla v plánu projekt, v němž by se představovali hráči s neobvyklým zaměstnáním, ale od nás jsme na nikoho nepřišli. V tomhle směru jsme nudní. (směje se)