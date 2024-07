Češi jako první pokořili nejvyšší dosud nezdolanou horu Muču Kiš v Pákistánu

Mistrovství Evropy ve fotbale má za sebou semifinálové duely. Česká reprezentace do vyřazovacích bojů nepostoupila, ze tří zápasů získala jediný bod - s Portugalskem prohrála 1:2, s Gruzií remizovala...

Expert iDNES Premium Raboň: Tadejovi narostla křídla. Visma musí jednat

Premium

Peloton dorazil do Pyrenejí. A hned první den v horách opět poslal Tadeje Pogačara do psychické výhody. Zatímco ve středu po úžasném návratu Jonase Vingegaarda musel přemítat, co se stalo, tentokrát...