Světový pohár v Praze, boj o Paříž i projekt v Norsku. Tři velké cíle Ondry

Na filmových plátnech se koncem října objeví i nový dokumentární snímek s Adamem Ondrou s podtitulem Posunout hranice.

„Když se lezení dostane do televize, tak je to buď závod, nebo výlez na osmitisícovky, ale to je jen špička ledovce. Do kin teď půjde i nejčastěji provozované lezení na skalách, ale zároveň je tam i olympijská příprava. Je to víc o mně a myslím, že i v takovém intimnějším a umělečtějším pojetí, takže to bude zážitek pro širokou vrstvu lidí,“ líčil Ondra.