Pěti body za tři branky a dvě asistence se na kanonádě podílel Vojtěch Jágr. Hattrick si připsali také Matyáš Bláha a Vít Rozlílek. Bláha nasbíral čtyři body stejně jako Martin Kubíček s bilancí 1+3. Češi, kteří obhajují stříbro z minulých dvou šampionátů z roku 2022 z kanadského Lavalu i předloňska ze švýcarského Vispu, vyhráli v Ostravě i pošesté.
Už ve třetí minutě čtvrtfinálového duelu je dostal do vedení Kubíček, jenž z pozice mezi kruhy bekhendovou střelou překonal brankáře Anguse Lainga. Za 70 sekundu zakončil Jágr do odkryté branky kombinaci Dalimila Zvonka a Jana Čejky a zvýšil na 2:0. Domácí nevyužili další šance a v 11. minutě fauloval Daniel Vaniš Ryana Kamma, který z nařízeného trestného střílení překonal Vojtěcha Mokrého bekhendovým blafákem.
Ve druhé části Češi dominovali. V čase 17:55 se Bláha v levém kruhu opřel do přihrávky Jiřího Hrabára a zajistil opět dvoubrankový náskok. Za 51 sekund se prosadil v úniku forhendovým blafákem Jágr. Ve 22. minutě zvyšoval Čejka už na 5:1. A když ve 24. minutě vystřídal v Modrého v brance Pavel Foršt a vzápětí přidal další gól Martin Kohout, který po Bláhově bekhendové přihrávce doklepl míček do odkryté branky.
Potom skóroval dvakrát v rozmezí 23 sekund Rozlílek: překonal nejdříve Lainga a pak i střídajícího Spencera Hollowaye. Do 27. minuty to bylo po gólech Vaňka, Kohouta a Zvonka už 11:1. Další přidal 11 sekund před koncem druhé části Bláha. V závěrečném dějství dovršilo mezi 38. a 40. minutou trio českých hráčů hattrick. Bláha se trefil z pozice mezi kruhy, Jágr forhendovým blafákem mezi betony a Rozlílek zamířil přesně z pravého kruhu.
„Výsledek možná vypadá jednoznačně, ale zápas se pro nás od začátku nevyvíjel úplně ideálně. Po dvou rychlých gólech jsme se trochu uspokojili a první třetina nebyla podle našich představ. Hráči si po ní sami promluvili v kabině a od druhé části jsme přidali na aktivitě, zrychlili hru i pohyb bez míčku a byli důraznější před brankou. Díky tomu jsme postupně převzali kontrolu a skóre narůstalo,“ řekl asistent trenéra Petr Kopečný webu šampionátu.
„Klíčové bylo právě to, že si tým dokázal sám nastavit správné tempo. Střídání brankářů bylo předem naplánované, chtěli jsme rozložit zátěž a dopřát Vojtovi odpočinek před dalším utkáním. Teď už se soustředíme na Finsko. Víme, že nás na začátku turnaje zaskočilo svou efektivitou, takže se na něj pečlivě připravíme a uděláme vše pro to, abychom postoupili do finále,“ dodal Kopečný a připomněl úvodní výhru nad Finy 8:6.
Češky proti Slovenkám otevřely skóre v 10. minutě, kdy po vlastní střele dorazila míček ze vzduchu za Ninu Cengelovou Karolína Procházková. Ve druhé třetiny se prosadila od modré čáry Klára Seroiszková a Michaela Krásová střelou z levého kruhu zvýšila na 3:0. Výsledek dovršila ve 42. minutě kapitánka Lucie Manhartová. Brankářka Kateřina Dvořáková udržela poprvé na turnaji čisté konto.
Český tým se pokusí ve finále oplatit USA porážku z minulého finále z roku 2024 z Vispu 0:3 a navázat tak na dosud jediný triumf z roku 2007 ze šampionátu doma v Pardubicích. Ve sbírce mají české hokejbalistky i tři stříbra a pět bronzů. Američanky, které v základní skupině podlehly týmu kouče Michala Broulíka 1:2 po samostatných stříleních, v semifinále zdolaly Kanadu 3:2.
Mistrovství světa v hokejbalu v Ostravě
Muži:
Kanada - Indie 9:1 (5:0, 4:0, 0:1), Slovensko - Finsko 4:5 v prodl. (2:1, 1:2, 1:1 - 0:1), USA - Švýcarsko 5:1 (1:0, 0:1, 4:0).
Dvojice pro sobotní semifinále: Česko - Finsko, Kanada - USA.
O 9.-12. místo:
Ženy:
O 5. místo: