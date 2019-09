Porazit Kert Park v Praze? Pardubičtí hokejbalisté zase „koušou“

Že jsou Východočeši, loni překvapivě až pátí, opět hladoví a v plné síle. Jako by hlásili: Mějte se před námi na pozoru!

„Vítězství na Kertu je cenné, ale nepřeceňujeme to. Chceme dál pracovat na zlepšení naší hry,“ komentoval úspěch na webu aktuálně druhých Pardubic trenér Jiří Mašík.

„Dle mého jsme měli psychickou výhodu, jelikož jsme dokázali vyhrát i předchozí přátelské utkání na Kladně,“ soudil útočník Josef Česák, autor dvou gólových tref. „Nicméně byl to náročný zápas, kde jsme měli i štěstí, že nám to tam napadalo,“ pokračoval.

Jeho mužstvo na hřišti v Lužinách ve 24. minutě vedlo 2:0, domácí však stačili ještě do druhé sirény srovnat. Na smršť tří branek během jediné minuty v závěrečné periodě však už Kert Park nedokázal adekvátně reagovat - později pouze zkorigoval stav.

„Na Kert jsme se chystali a některé věci nám zafungovaly. Od začátku jsme měli dobré tempo a dokázali jsme odskočit,“ poznamenal kouč Mašík. „Bohužel jsme potom částečně ubrali a přestali dodržovat taktiku... Kert je velmi silný a dokázal toho hned využít. Těší mě, že jsme se dokázali z toho úderu zvednout a ve třetí třetině rozhodnout,“ doplnil.

Forvard Česák upozornil na to, že oba mančafty, které se v uplynulých letech dvakrát potkaly ve vrcholícím play off (semifinále 2017 a finále 2018), berou vzájemné bitvy velmi emotivně.

„Myslím, že oba soupeři se na tohle klání těší, ale zároveň z něj mají obavy,“ přemítal Česák. „Chtěl bych se poklonit celému týmu, který zápas odehrál. Těší mě, že v takových utkáních dokážeme předvádět kombinační hru a zvítězit,“ dodal. Jedním z nových členů elitní pardubické skvadry je i obránce Václav Školoudík, jehož si trenér Mašík do „áčka“ vytáhl z juniorky.

„Zápas s Kertem byl asi nejtěžší, co jsem v extralize hrál. Kert ukázal, v čem je jeho síla, a trápil nás do poslední minuty. Nicméně my jsme do zápasu šli s tím, že chceme tři body, a to se nakonec povedlo,“ radoval se Školoudík.

Pardubičtí vyzvou v dalším kole v sobotu od 17 hodin na hřišti v Polabinách třetí Karvinou, jež má nyní na kontě rovněž dvě vítězství.